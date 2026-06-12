Malatya’da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda, haklarında toplam 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), “kasten öldürme” suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Kırsal bölgelerde sürdürülen fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi’nde saklandıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 8 ayrı adrese gerçekleştirilen baskınlarda, “kasten öldürme” suçundan aranan ve hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. ile 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

CEPHANELİKLER ORTAYA ÇIKTI

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 522 adet fişek, tabanca dönüşümünde kullanılan 1 tetik tertibatı ve namlu ile 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler C.A. ve M.A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.