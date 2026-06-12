AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, projenin Malatya Stadyumu bölgesine kadar ulaştığını ve Pütürge yol ayrımındaki dev kavşak çalışmasıyla birlikte bu dönem içinde yolun tamamen hizmete açılacağını müjdeledi.

Malatya'nın lojistik altyapısını güçlendirmek, şehir merkezindeki araç yoğunluğunu azaltmak ve doğu-batı aksındaki transit geçişleri kesintisiz hale getirmek amacıyla hayata geçirilen Kuzey Çevre Yolu projesinde artık son viraj dönülüyor. Milletvekili Abdurrahman Babacan’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler ve güncel veriler, yıllardır merakla beklenen projede mutlu sona sadece birkaç adım kaldığını gözler önüne serdi.

GERİYE SADECE 4 KİLOMETRELİK BİR ÇALIŞMA ALANI KALDI

Projenin teknik detaylarına ve mevcut ilerleme durumuna bakıldığında, 53,5 kilometrelik dev hat üzerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bugüne kadar projenin 38,5 kilometrelik ilk iki etabı tamamlanarak sürücülerin kullanımına sunulmuş ve trafikte ciddi bir rahatlama sağlanmıştı. Kalan 15 kilometrelik son etabın ise büyük bir kısmı geçilerek geriye sadece 4 kilometrelik bir çalışma alanı kaldı.

PÜTÜRGE KAVŞAĞINDA SON ÇALIŞMALAR

Köprülü viyadükleri, modern altyapısı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla standardı yüksek bir ulaşım aksı haline getirilen projede şantiye ekipleri Malatya Stadyumu bölgesine kadar ulaştı. Şu anki en yoğun mesai ise Malatya-Elazığ geliş-gidiş istikametini doğrudan etkileyen ve trafiğin kilit noktalarından biri olan Pütürge yol ayrımında veriliyor. Bu bölgede büyük bir kavşak çalışmasının yürütüldüğü ve altyapı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Pütürge kavşağındaki çalışmaların ve kalan son 4 kilometrelik hattın tamamlanmasıyla birlikte, Malatya Kuzey Çevre Yolu 53,5 kilometrelik bütüncül yapısıyla eksiksiz olarak Türkiye'nin ulaşım ağına entegre edilecek.