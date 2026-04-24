Ayakkabıları makinede yıkamak, doğru yöntemler uygulandığında hem hijyen sağlıyor hem de ayakkabının ömrünü uzatıyor. Ancak her ayakkabı türü bu işlem için uygun özellikler taşımıyor; yanlış bir uygulama ayakkabının formunu bozarken taban kısmındaki yapıştırıcıların da erimesine yol açabiliyor. Kullanıcıların özellikle beyaz ve açık renkli modellerde karşılaştığı inatçı lekeler için makine desteği almak isteyenler, işlem öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken detayları titizlikle araştırıyor. Peki, spor ayakkabıları çamaşır makinesine atarken hangi kurallara dikkat edilmeli ve hangi ayakkabılar bu işlemden uzak tutulmalı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

SPOR AYAKKABISI ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKANIR MI VE KAÇ DERECEDE YIKANMALI?

Spor ayakkabılarını makinede yıkamaya karar vermeden önce mutlaka iç kısımda yer alan yıkama talimatlarını kontrol etmek gerekiyor. Eğer ayakkabının üzerinde özel bir "yıkanmaz" uyarısı bulunmuyorsa, uygun şartlar altında makinede temizlik yapılabiliyor. Uzmanlar ve üreticiler, spor ayakkabılar için en ideal yıkama sıcaklığının 30 derece olduğunu özellikle vurguluyor. 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ayakkabının kumaş dokusunu bozarken, yüksek ısı nedeniyle taban kısmında ayrılmalar yaşanabiliyor. Program seçimi olarak ise ayakkabının suyun içinde gereğinden fazla kalarak yıpranmaması adına her zaman kısa programların tercih edilmesi büyük önem taşıyor.

BEZ VE SÜET AYAKKABILAR MAKİNEDE NASIL TEMİZLENİR?

Özellikle bez ayakkabılar günlük hayatta her alanda tercih edildiği için çok çabuk kirleniyor ve bu modellerde de 30 derecelik kısa programlar en sağlıklı sonucu veriyor. Ancak süet ayakkabılar için durum tamamen farklılık gösteriyor. Süet malzemenin yapısı suya karşı son derece hassas olduğu için bu tür ayakkabıların çamaşır makinesinde yıkanması kesinlikle önerilmiyor. Süet yüzeyleri temizlemenin en sağlıklı ve güvenli yolu, özel olarak üretilen kuru fırçalarla nazikçe müdahale etmekten geçiyor. Aksi takdirde makinede yıkanan süet ayakkabılar formunu kaybederek geri dönüşü olmayan hasarlar alabiliyor.

AYAKKABIYI MAKİNEYE ATMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTALARI

Sorunsuz bir temizlik süreci için ayakkabıları makineye doğrudan atmak yerine bazı hazırlıklar yapmak gerekiyor. İlk olarak ayakkabının üzerindeki kurumuş çamur ve kaba kirlerin nemli bir bez yardımıyla arındırılması, makinenin sağlığı ve yıkama kalitesi için kritik bir adım oluşturuyor. Ayakkabı bağcıklarının çıkarılarak ayrı yıkanması hem bağcıkların dolanmasını önlüyor hem de bağcık deliklerinin detaylı temizlenmesine imkan tanıyor. Makinenin haznesini çok fazla doldurmamak ve çarpma etkisini azaltmak adına aynı anda en fazla iki çift ayakkabı yıkanması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı deterjanlar tortu bırakmadığı için daha çok tercih edilirken, ayakkabının yapısına zarar verebilecek yumuşatıcı gibi ürünlerden de mutlaka uzak durulması gerekiyor.