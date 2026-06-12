Malatya’nın ulaşım ağını oluşturan 1.222 kilometrelik karayolunun idari haritası netleşti. Kentteki yolların 512 kilometrelik kısmını şehri çevre illere ve uluslararası hatlara bağlayan, mülkiyeti ve bakımı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan "devlet yolları" oluştururken; ilçeleri il merkezine ve birbirine bağlayan 710 kilometrelik bölümü ise "il yolları" statüsünde hizmet veriyor. Başka bir deyişle, Malatya yollarının neredeyse yarısı doğrudan şehirlerarası transit trafiğin ana omurgasını sırtlıyor.

Malatya genelindeki toplam 1.222 kilometrelik gelişmiş karayolu ağının yüzde 39’u bölünmüş yollardan oluşurken, özellikle son yirmi yılda gerçekleştirilen yatırımlar dikkat çekiyor. 2003 yılından bu yana mevcut bölünmüş yol ağına 439 kilometre daha ekleyen kent, ulaşımda hem konforu hem de güvenliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

TOPLAM AĞ UZUNLUĞU 1.222 KİLOMETREYE ULAŞMIŞ DURUMDA

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en stratejik geçiş noktalarından biri olan Malatya’da, karayolu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Şehirlerarası ticaretin, turizmin ve güvenli seyahatin sürdürülebilir olması adına yürütülen projeler meyvelerini vermeye devam ediyor. Son açıklanan resmi verilere göre, Malatya’da ulaşımın omurgasını oluşturan devlet ve il yollarındaki toplam ağ uzunluğu 1.222 kilometreye ulaşmış durumda. Bu devasa ağ, hem yerel trafiği rahatlatıyor hem de Malatya’yı çevre illere bağlayan modern bir köprü işlevi görüyor.

512 KİLOMETRESİNİ DEVLET YOLLARI, 710 KİLOMETRESİNİ İSE İL YOLLARI OLUŞTURUYOR

Malatya’nın ulaşım haritasının detaylarına bakıldığında, 1.222 kilometrelik toplam karayolu ağının 512 kilometresini devlet yolları, 710 kilometresini ise il yolları oluşturuyor. Yolların kalitesini artırmak adına yapılan zemin çalışmalarında ise 362 kilometre bitümlü sıcak karışım (BSK) yani konforlu asfalt serimi gerçekleştirilirken, 818 kilometrelik bölüm ise sathi kaplama (SK) olarak hizmet veriyor. Geriye kalan 42 kilometrelik kısım ise diğer yol kategorilerinde yer alıyor.

Kentteki asıl büyük devrim ise bölünmüş yol projelerinde yaşandı. İl sınırları içerisindeki toplam bölünmüş yol uzunluğu 475 kilometreye ulaştı. 2003 yılı öncesi 36 kilometre bölünmüş yol bulunuyordu. 2003-2025 döneminde tam 439 kilometre yeni bölünmüş yol inşa edildi. Toplam karayolu ağının yüzde 39’u tamamen bölünmüş yollardan oluşuyor.