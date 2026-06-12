6 Şubat 2023 yılında yaşanan ve ‘asrın felaketi’ olarak hafızalara kazınan depremlerin üzerinden yaklaşık 3,5 yıl geçti. Kentler yeniden inşa ediliyor, ‘Malatya ayağa kalktı’ deniliyor ancak Malatya'nın kalbinde yükselen bir harabe, bu iddiaları adeta çürütüyor. Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde bulunan ve deprem öncesi şehrin en köklü ticaret merkezlerinden biri olan Çekirdek Pasajı, ağır hasarlı haliyle yıllardır adeta ölüm saçıyor.



Her gün önünden binlerce Malatyalının, çoluk çocuğun geçtiği bu enkaz yığını, yetkililerin vurdumduymazlığını ve bürokrasinin hantallığını gözler önüne seren acı bir anıt gibi şehrin merkezinde yükselmeye devam ediyor.



Depremden önce Battalgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘Sokak Sağlıklaştırma Projeleri’ kapsamında vitrinleri ahşap kaplanan, tavanı gökyüzü temalı gergi sistemleriyle süslenen Çekirdek Pasajı, bugün tamamen molozlara teslim olmuş durumda. İlk yapıldığında dönemin AVM konseptiyle inşa edilen, yaklaşık 20 dükkana ev sahipliği yapan ve en önemlisi Nasuhi Caddesi ile İnönü Caddesi’ni birbirine bağlayan bu kritik geçit, şimdilerde tavanları çökmüş, asma tavanları sökülmüş bir enkaz simgesi.



Zamanında milyonlarca lira harcanarak dış cephesi makyajlanan binanın, bugün tavanlarından sarkan demirler ve her an çökme tehlikesi barındıran duvarları Malatya halkını tedirgin ediyor.



BİRİLERİNİN ÖLMESİ Mİ BEKLENİYOR?



Şehrin en işlek iki caddesini birbirine bağlayan bu sokak görünümlü pasajın önünden her gün binlerce insan risk altında geçiyor. Çevre esnafı ve vatandaşlar haklı olarak soruyor: "Bu binanın yıkılması için illaki bir artçı depremle yoldan geçenlerin üzerine çökmesi mi gerekiyor?"



BU VURDUMDUYMAZLIK NEDEN?



Asrın felaketinin üzerinden geçen bunca zamana rağmen, Malatya’nın en merkezi noktasındaki bu ağır hasarlı yapının hala ortadan kaldırılmamış olması tam anlamıyla bir yönetim zafiyetidir. Yıkılan dükkanlar, çevreye saçılan kalıntılar ve her an yıkılacakmış gibi duran taşıyıcı kolonlar, adeta olası bir facianın ayak sesleri.

Malatya halkı artık vaat ya da planlama aşaması duymak istemiyor. Vatandaşların can güvenliği için yetkililerin bir an önce bu tehlike saçan yapıyı yıkması ve caddeleri güvenli hale getirmesi gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, ihmal sonucu yaşanacak bir kaza kader değil, göz göre göre gelen bir cinayet olacaktır.