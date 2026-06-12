6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğiyle büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşayan Malatya’da, şehrin sosyal, manevi ve kültürel hafızasını oluşturan yapılar bir bir ayağa kaldırılıyor. Bu kapsamda, kentte tam 55 yıl boyunca hizmet veren ancak asrın felaketinde tamamen yıkılan Hacı Hüseyin Kölük Camii, düzenlenen görkemli bir törenle yeniden dualarla ibadete açıldı. Açılış törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende hem yaraların sarılmasına hem de kentin geleceğine yönelik çok güçlü mesajlar verildi.

BAŞKAN SAMİ ER “ARTIK ‘MALATYA AYAĞA KALKIYOR’ DEMİYORUM, KALKTI!”

Açılış öncesi alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gerçekleştirilen her yatırımın ve açılışın kent için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Yapılan her çalışmanın Malatya’nın geleceğine atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Sami Er, devlet-millet iş birliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ekonomik tedbirlerin ve tasarruf uygulamalarının olduğu bir dönemde bile deprem bölgesi hiçbir zaman yalnız bırakılmadı ve bütün kaynaklar aktarıldı. Bakanlarımız, kamu kurumlarımız, valiliğimiz, belediyelerimiz ve tüm paydaşlarımızla oluşturduğumuz güçlü iş birliği sayesinde Malatya yeniden ayağa kalktı. Artık ‘kalkıyor’ demiyorum; çok şükür hep birlikte bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Biz sadece binalar inşa etmiyoruz. Malatya’nın geleceğini, sosyal ve kültürel hayatını, eğitimini ve manevi değerlerini de yeniden inşa ediyoruz.”

İnsanların dünyadan ayrıldıktan sonra geriye bıraktıkları hayırlı eserlerle anılacağını ifade eden Başkan Sami Er, dedelerinin mirasına en güçlü şekilde sahip çıkan hayırsever Kölük ailesine teşekkür etti.

VALİ SEDDAR YAVUZ “ÇOCUKLARIMIZIN VE TORUNLARIMIZIN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ”

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz da depremlerin ardından Malatya'nın küllerinden doğması için çok yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde afetlere dirençli yepyeni bir Malatya'nın yükseldiğini belirten Vali Yavuz, "Biz sadece binalar inşa etmedik; çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini inşa ediyoruz" diyerek, yapılan kalıcı yatırımların gelecek nesillere bırakılan en kutsal miras olduğunu vurguladı.

HEM 55 YILLIK VEFA HEM DE 41 YILLIK KESİNTİSİZ MÜJDE!

Caminin yapımını tamamen üstlenen ve dedelerinin mirasını çok daha kapsamlı bir sosyal tesis haline getiren Hayırsever İş İnsanı İbrahim Kölük, törende hem duygusal anlar yaşattı hem de Malatya halkına çok önemli bir söz verdi.

Kölük ailesinin Malatya sevdasını ve verdikleri müjdeyi şu sözlerle özetledi:

55 Yıllık Miras Taziye Eviyle Döndü: "Dedem Hacı Hüseyin Kölük tarafından yaptırılan camimiz, 1968 yılından 6 Şubat depremine kadar tam 55 yıl boyunca kesintisiz açıktı. Depremde tamamen yıkılan bu yapıyı, taziye evi ve Kur'an kursu ekleyerek yeniden ibadete açtık. Tüm ihtiyaçları yine ailemiz tarafından karşılanacak."

"Dedem Hacı Hüseyin Kölük tarafından yaptırılan camimiz, 1968 yılından 6 Şubat depremine kadar tam 55 yıl boyunca kesintisiz açıktı. Depremde tamamen yıkılan bu yapıyı, taziye evi ve Kur'an kursu ekleyerek yeniden ibadete açtık. Tüm ihtiyaçları yine ailemiz tarafından karşılanacak." 41 Yıllık Eğitim Müjdesi Sürecek: "Sadece manevi mimariyle kalmıyoruz; Malatya'mızın eğitim alanında da gelişmesi ve büyümesi için tam 41 yıldır öğrencilerimize verdiğimiz desteği bundan sonra da kesintisiz olarak sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından dualarla açılış kurdelesi kesilen Hacı Hüseyin Kölük Camii’nde, kent protokolü ve Malatyalı vatandaşların yoğun katılımıyla ilk cuma namazı kılındı.