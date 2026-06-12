Malatya, oldukça anlamlı ve özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. ABD'de yaşamını sürdürürken tanışıp evlendiği eşiyle birlikte Malatya’ya yerleşme kararı alan Tayland asıllı Chang Katrina, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu.

Kendi hür iradesiyle İslam dinini araştıran ve Müslüman olmaya karar veren Katrina için Malatya İl Müftülüğünde resmi "İhtida Merasimi" düzenlendi. Tören öncesinde İl Müftülüğü yetkilileri tarafından Katrina’ya İslam dininin temel esasları, inanç ve ibadet esasları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Bilgilendirmenin ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Taylandlı kadın, Müslüman olma şerefine erişti. Şehadet getirdiği esnada salonda duygu dolu anlar yaşandı.

YENİ İSMİ "MERYEM" OLDU

İslamiyet’i seçerek hayatında yeni bir sayfa açan Chang Katrina, Müslüman olduktan sonra kendisine isim olarak "Meryem"i seçti.

Merasimin sonunda Malatya İl Müftülüğü yetkilileri tarafından Meryem’e İhtida Belgesi ile birlikte, İslam dinini daha iyi öğrenebilmesi amacıyla kendi dilinde ve Türkçe basılmış çeşitli dini yayınlar ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

"BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI VE ÖZEL BİR KARAR"

Heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunan Tayland asıllı Meryem, Malatya’da yeni bir hayata adım attığını belirterek,

"Müslüman olmak tamamen kendi özgür irademle aldığım bir karar. Benim için çok anlamlı ve özel bir gün. Çok mutluyum"

ifadelerini kullandı.

Dualarla son bulan merasimin ardından müftülük yetkilileri, Meryem ve eşini tebrik ederek yeni hayatlarında huzur, bereket ve mutluluklar diledi.