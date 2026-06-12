Malatya Valiliği, 13 Haziran Cumartesi günü ülke genelinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde şehirdeki son hazırlıklara ve sınav verilerine dair yazılı bir açıklama yayımladı. Vali Seddar Yavuz imzasıyla paylaşılan duyuruda, öğrencilerin huzurlu bir ortamda sınava girebilmesi için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli tüm güvenlik ve ulaşım önlemlerinin alındığı belirtildi.

10 BİN 109 ÖĞRENCİ BAŞVURU YAPTI

Açıklamada öne çıkan en önemli detay, sınava katılacak öğrenci sayısı oldu. Malatya genelinde bu yıl 8. sınıfı tamamlayan toplam 11 bin 342 öğrenciden 10 bin 109'unun sınava girmek için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Öğrencilerin sorunsuz bir sınav süreci geçirmesi amacıyla şehirdeki lojistik ve personel planlaması da titizlikle yapıldı. LGS, Malatya genelinde 42 okulda ve toplam 615 sınav salonunda gerçekleştirilecek. Sınavın sağlıklı, güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere ise tam 1.371 öğretmen salonlarda ve okullarda görevlendirildi.

İKİ OTURUM HALİNDE YAPILACAK

Yarın (13 Haziran Cumartesi) tüm Türkiye ile aynı anda başlayacak olan sınav iki oturum halinde düzenlenecek. Öğrencilerin sözel alandaki yeteneklerini sergileyeceği ilk oturum saat 09.30'da başlayacak. Verilecek aranın ardından sayısal soruların yer alacağı ikinci oturum ise saat 11.30'da start alacak.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, hazırlıkların eksiksiz tamamlandığını vurgulayarak mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bu önemli sınavda ter dökecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sınavın öğrencilerimiz, aileleri ve şehrimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz."