Üniversitenin bilimsel gelişimine, araştırma faaliyetlerine ve akademik başarılarına önemli katkılar sunan öğretim üyelerinin ödüllendirildiği görkemli törende, hemşehrimiz Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu da büyük başarı ödülüne layık görülen isimler arasında yer aldı.

Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinin farklı kategorilerde ödüllendirildiği programda; Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Doç. Dr. Teoman Karadağ, Prof. Dr. Önder Halis Bettemir, Prof. Dr. Kazım Türk ve Doç. Dr. Enes Gül, bilimsel çalışmaları, araştırma performansları, yayın başarıları ve üniversitenin akademik gelişimine sağladıkları katkılar nedeniyle ödül aldı.

Törende ayrıca hemşehrimiz Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu ile Prof. Dr. Kazım Türk, sahip oldukları köklü akademik birikim, yürüttükleri vizyoner bilimsel çalışmalar ve üniversiteye sundukları değerli katkılar dolayısıyla kürsüde özel olarak takdir edilerek ödüllendirildi. İnönü Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören Başarı Ödülleri Töreni, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini artıran, araştırma kültürünü destekleyen ve akademik mükemmeliyeti teşvik eden en önemli organizasyonlardan biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.