Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Taçoral’ın taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Battalgazi.

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Barman’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Battalgazi.

42 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Soner Dönmez’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilyurt.

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Karadeniz’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt.

73 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Adil Özkaya’nın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi.

82 yaşında vefat eden ve Sütlüce Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Kılınç’ın taziye adresi: Sütlüce Mahallesi, Yeşilyurt.

54 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sadiye Onan’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.