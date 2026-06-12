Malatya Demiryol-İş Sendikası’nda sular durulmuyor. Bugün Ankara 4. İş Mahkemesi’nin, 4 Kasım 2025 tarihinde yapılan ve Ahmet Şekerci’nin kazandığı olağanüstü genel kurulu iptal etmesi üzerine basına yansıyan "Hikmet Kazgan başkanlığa geri döndü" haberlerine mevcut yönetimden açıklama geldi.

Demiryol-İş Sendikası Malatya Şube Başkanlığı tarafından yapılan resmi kamuoyu açıklamasında, basında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu savunuldu.

"KARAR KESİN DEĞİL, GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Mevcut şube yönetimi, mahkemenin bir karar verdiğini kabul etmekle birlikte, hukuki sürecin henüz tamamlanmadığına dikkat çekti. Sendikal faaliyetlerin kesintisiz sürdüğünü belirten yönetim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün görülen duruşmada yerel mahkeme tarafından bir karar verilmiş olmakla birlikte, mahkemenin gerekçeli kararı henüz taraflara tebliğ edilmemiştir. Ayrıca, yerel mahkemeler tarafından verilen kararlar kesin hüküm niteliği taşımamakta; ilgili kanun yollarının tüketilmesi ve kararın kesinleşmesi sonrasında hukuki sonuç doğurmaktadır."

"GÖREVE DÖNÜŞ HABERLERİ ASILSIZDIR"

Yargı sürecinin henüz kesinleşmediğini vurgulayan Demiryol-İş Sendikası Malatya Şube Başkanlığı, hukuki süreç bitmeden yapılan "koltuk değişimi" yorumlarına tepki gösterdi:

"Henüz kesinleşmemiş bir yargı sürecine ilişkin olarak 'göreve dönüş' şeklinde yapılan haber ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır." AK Parti Malatya İl Başkanı kim olacak? İşte masadaki o 5 isim! İçeriği Görüntüle