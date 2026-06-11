Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bölgenin en büyük eğitim yatırımlarından biri olan Şehir Kütüphanesi, kapılarını açtığı ilk günden itibaren öğrencilerin ve araştırmacıların akınına uğradı. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek olan modern kütüphane, özellikle deprem sonrası çalışma alanı bulmakta zorlanan gençlerin yeni buluşma noktası oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in vizyon projelerinden biri olan merkez, modern yapısı, 60 bin kitaplık dev arşivi ve teknolojik altyapısıyla gençlerden tam not aldı.

AYNI ANDA 815 KİŞİYE HİZMET: İŞTE KÜTÜPHANENİN ÖZELLİKLERİ

Sadece bir ders çalışma alanı değil, aynı zamanda çok amaçlı bir yaşam ve eğitim merkezi olarak tasarlanan Malatya Şehir Kütüphanesi, özel geliştirilen yazılım sistemiyle kullanıcılarına hızlı çözümler sunuyor. Girişteki masa seçim sistemi sayesinde öğrenciler sıra ve yer bulma karmaşası yaşamıyor.

Kütüphane bünyesinde şu alanlar yer alıyor:

Serbest Çalışma Alanı: 460 kişilik kapasite

Bilgisayarlı Çalışma Alanı: 95 kişilik teknolojik altyapı

Amfi Alanı: 100 kişilik organizasyon alanı

Seminer Salonu: 60 kişilik eğitim salonu

Kafeterya: 100 kişilik modern dinlenme alanı

Kütüphanenin ilk gününde sabahın erken saatlerinde sıraları dolduran öğrenciler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Emirhan Keskin (YKS Öğrencisi):

"Depremden sonra çalışacak yer bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Mevcut kütüphaneler çok yoğun oluyordu. Buradaki ortam bizi gerçekten şaşırttı. Kendimi adeta bir üniversite kampüsünde gibi hissettim. Öğrencilere sunulan ikramlar da çok güzel düşünülmüş."

Sıla Yıldız (KPSS Öğrencisi):

"Kütüphane çok büyük, geniş ve ferah. Giriş-çıkış sisteminin olması harika, girerken masa seçimi yapıyoruz ve masa sorunu yaşamıyoruz. Deprem yaşayan bir şehiriz, bizim için böyle yerler şarttı. Başkanımız Sami Er'e teşekkür ediyorum."

Sude Özdemir (KPSS Öğrencisi):

"Her yere yakın olması ve toplu taşıma ile rahat ulaşılabilmesi çok büyük bir avantaj. Masalarda priz bulunması ve teknolojik imkânların sunulması da bizler için önemli bir artı."

ULAŞIM KOLAYLIĞI VE MERKEZİ KONUM AVANTAJI

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’ndeki yoğunluğu azaltması beklenen yeni Şehir Kütüphanesi, merkezi konumuyla da dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi binası içinde yer alması ve toplu taşıma hatlarına yakınlığı, öğrencilerin kütüphaneye güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Geniş kitap seçenekleri, kesintisiz interneti, her masada yer alan priz üniteleri ve modern kafeteryasıyla Malatya Şehir Kütüphanesi, şehrin akademik ve kültürel gelişimine yeni bir soluk kazandıracak.