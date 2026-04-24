Yeni yılda asgari ücretin netleşmesiyle birlikte işsizlik ödeneği kalemleri de baştan aşağı değişti. Sigortalı çalışanların işsiz kaldıkları dönemde ayakta kalmalarını sağlayan bu desteğin miktarı ve ödeme günleri, özellikle yeni bir iş arama sürecindeki vatandaşlar için hayati önem taşıyor. İnternette "en düşük işsizlik maaşı ne kadar, en yüksek ödenek kaç para ve PTT işsizlik maaşı sorgulama" gibi sorgular Google trendlerinde zirveye çıkarken, İŞKUR'un ödeme sürecindeki kurallar da mercek altına alındı. İşte işsizlik maaşına dair bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...

2026 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU VE NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik ödeneği tutarı, çalışanın işten ayrılmadan önceki son 4 aylık maaş ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Bu tutar belirlenirken sigortalının prime esas kazancının yüzde 40'ı baz alınıyor. Ancak devletin belirlediği kurala göre bu ödenek, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. 2026 yılı için belirlenen asgari ücret rakamlarıyla birlikte, vatandaşların cebine girecek en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı tutarları da bu sınırlar çerçevesinde yeniden belirlendi. Başvuru yapan vatandaşlar, kendi brüt kazançlarına göre belirlenen bu limitler dahilinde ödeme alıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY BOYUNCA ÖDENİR?

İşsizlik maaşının ne kadar süre boyunca ödeneceği, kişinin çalışma hayatı boyunca devlete ödediği prim gün sayısına göre değişiyor. Kanunla belirlenen bu süreler, sigortalının son 3 yıldaki prim ödemelerine göre şu şekilde uygulanıyor:

Son üç yıl içinde 600 gün prim ödeyen sigortalılara 6 ay,

900 gün sigortalı olarak çalışıp prim ödeyenlere 8 ay,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp prim ödeyenlere ise tam 10 ay boyunca işsizlik maaşı ödeniyor.

2026 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN HESABA YATAR?

İşsizlik maaşı ödemeleri için belirlenen takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İŞKUR, başvuruları onaylanan vatandaşların ödemelerini her ayın 5'inde hak sahiplerinin hesabına yatırıyor. Ödeme tarihlerini öne çekme veya değiştirme yetkisi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın elinde bulunuyor. Başvuruların sonuçlanması ise genellikle müracaat yapılan ayı takip eden ayın sonuna kadar tamamlanıyor. Vatandaşlar ödemelerini şahsi IBAN numaralarından alırken, IBAN bilgisi bulunmayanlar ise paralarını PTT şubelerinden kimlikleriyle tahsil ediyor.

E-DEVLET İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ödemesinin yatıp yatmadığını veya başvurusunun hangi aşamada olduğunu merak eden vatandaşlar için en hızlı çözüm e-Devlet kapısı oluyor. Arama çubuğuna “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” yazarak ilgili sekmeye girenler, ödeme planlarını ve güncel bakiye durumlarını anlık olarak görebiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden IBAN bilgisi güncelleme işlemi de yapılarak ödemelerin doğrudan banka hesabına yatması sağlanıyor.