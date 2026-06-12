TÜİK, Nisan 2026 dönemine ait kümes hayvancılığı verilerinde ezber bozan rakamlar paylaştı. Tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda yüzde 18,9 artarak rekor kırsa da, bir önceki ay ulaşılan tarihi zirvenin gerisinde kaldı. Peki, milyarlarca adetlik bu devasa üretim pazardaki dengeleri ve market raflarını nasıl etkileyecek? İşte mutfağı yakından ilgilendiren üretimin perde arkası...

YUMURTA ÜRETİMİNDE MART ZİRVESİNDEN SONRA SERT FREN!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca abonenin ve tüketicinin gözünün çevrildiği Nisan 2026 dönemine ait Kümes Hayvancılığı Üretimi istatistiklerini resmi olarak duyurdu. TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre; Türkiye'de ticari işletmeler tarafından Nisan ayında tam 1 milyar 844 milyon 973 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Yıllık bazda bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,9'luk dev bir üretim artışı yaşandı. Ancak aylık bazda incelendiğinde pazarda sessiz bir daralma göze çarptı. Mart 2026'da 1 milyar 920 milyon 705 bin adet ile tarihi bir rekor kıran yumurta üretimi, Nisan ayında yüzde 3,9 oranında azalarak sert bir fren yaptı. Üretimdeki bu aylık düşüş, "Arz daralması fiyatlara yansıyacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

TAVUK ETİ AYLIK BAZDA TOPARLANDI

Tavuk eti üretiminde ise yumurtanın tam tersi bir seyir hâkim oldu. Geçen yılın Nisan ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 0,5 azalarak 236 bin 310 ton olarak gerçekleşti.

Buna karşın, bir önceki ay (Mart 2026) 232 bin 63 ton olan tavuk eti üretimi, Nisan ayında aylık bazda yüzde 1,8 oranında artış göstererek mangal sezonu öncesinde toparlanma sinyali verdi. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı ise yıllık bazda yüzde 0,2 azalarak 127 milyon 357 bin adet oldu.

PERDE ARKASINDAKİ TEHLİKE KESİLEN TAVUK ARTTI AMA ÇIKAN ET DÜŞTÜ!

TÜİK verilerinde yer alan veriler incelendiğinde, sektör adına kritik bir verimlilik detayı ortaya çıkıyor. Yılın ilk 4 ayını kapsayan Ocak-Nisan döneminde:

Kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1 arttı.

Ancak elde edilen net tavuk eti üretimi sadece yüzde 1,6'da kaldı.

TÜİK verilerindeki bilgilerde "sakatatlar hariç temizlenmiş gövde" olarak tanımlanan Karkas Ağırlık verilerindeki bu orantısızlık, tavuk başına elde edilen et veriminin düştüğünü gösteriyor. Üreticilerin maliyet baskısı nedeniyle hayvanları tam kilosuna ulaştırmadan erken kesime göndermiş olma ihtimali, önümüzdeki aylarda beyaz et fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturabilir.

BU VERİLERDE HANGİ KÜMES HAYVANLARI VAR?

TÜİK'in milyarlık üretim verilerinin mutfağında sadece standart tavuklar yer almıyor. Resmi açıklamaya göre bu anket; Etçi piliç, yumurtacı tavuk, damızlık ırklar, kuluçkahaneler, hindi, bıldırcın, ördek, kaz, karma ırk tavukçuluk ve Beç (Gine) tavuğu işletmelerinin tamamını kapsıyor. Geleneksel hanehalkı yetiştiriciliği yani köy tavukçuluğu ise bu verilerin dışında tutuluyor.

Sektörün ve tüketicilerin merakla beklediği bir sonraki resmi rapor ise 14 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.