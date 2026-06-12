Malatya siyasetinde sular durulmuyor. AK Parti Malatya İl Başkanlığı koltuğu için Ankara ve Malatya hattında hareketli saatler yaşanıyor. BUSABAH TV ekranlarında yayınlanan Haftanın Nabzı programında, Malatya’nın yeni il başkanının kim olacağına dair çok çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Deneyimli gazeteci Berkman Dulcan, canlı yayında AK Parti Malatya İl Başkanlığı için kulislerde adı en çok geçen, masadaki 5 kritik ismi tek tek sıraladı.

"TEPEDEN İNME GETİRİLDİ, KARŞISINDA ADAY OLMADI"

Mevcut duruma dair dikkat çeken bir eleştiriyle sözlerine başlayan Dulcan, mevcut başkan Ali Bakan dönemine değinerek, "Ali Bakan tepeden inme getirildi, bir seçim olmadı, karşısında bir aday olmadı" ifadelerini kullandı.

ANKARA’DA MÜTHİŞ KULİS! İŞTE O 5 İSİM

Malatya siyasetine yön veren kulislerin merkezinde şu an tam bir satranç tahtası kurulmuş durumda. Berkman Dulcan’ın aktardığı bilgilere göre, Ankara'da herkesin kendi adayını getirmek için müthiş bir yarış içerisine girdiği o liste şu isimlerden oluşuyor:

Hakan Kahtalı: Eski İl Başkanı ve eski Milletvekili olan deneyimli isim yeniden potada.

Mahmut Boyraz: Bir dönem AK Parti'de basından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Ramazan Yaylacı: Mevcut AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı olarak listede yer alıyor.

Ramazan Özcan: Malatya kamuoyunun yakından tanıdığı, adı il başkanlığı için geçen güçlü figürlerden biri.

Ömer Akın: AK Parti Malatya eski Gençlik Kolları Başkanı olarak gençlik aşısı olarak listede.

YENİ İL BAŞKANI KİM OLACAK?

Gazeteci Berkman Dulcan, bu 5 isimden birinin göreve getirilmesinin an meselesi olduğunu vurgulayarak,

"Bu 5 isimden birinin geleceği söyleniyor. Bu 5 ismin yanı sıra Ankara’da şu an müthiş bir kulis çalışmaları var. Herkes birilerini getirmeye çalışıyor"

dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nin Malatya için nasıl bir karar vereceği ve bu 5 isimden hangisinin ipi göğüsleyeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.