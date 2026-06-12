2026 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 13 Haziran 2026 Cumartesi günü tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de gerçekleştirilecektir. Sınav günü sürecin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yürütülmesi, öğrenci ulaşımının sorunsuz sağlanması ve sınav güvenliği için Valiliğimiz koordinesinde başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hazırlıklar tamamlanmıştır. Yarın şehir genelinde hayat, geleceğimiz olan öğrencilerin sınav konforuna göre şekillenecektir.

İşte ilimiz genelinde LGS 2026 öncesi tamamlanan hazırlıklar ve sınav gününe dair tüm detaylar:

Sınav Oturum Saatleri: LGS, Cumartesi günü 2 oturum halinde gerçekleştirilecektir. Sabah saat 09.30’da başlayacak birinci oturumun ardından, ikinci oturum saat 11.30’da yapılacaktır.

LGS, Cumartesi günü 2 oturum halinde gerçekleştirilecektir. Sabah saat 09.30’da başlayacak birinci oturumun ardından, ikinci oturum saat 11.30’da yapılacaktır. Başvuran Öğrenci Sayısı: İlimiz genelinde 8. sınıfı tamamlayan 11.342 öğrenciden 10.109’u sınava katılmak üzere başvuruda bulunmuştur.

İlimiz genelinde 8. sınıfı tamamlayan 11.342 öğrenciden 10.109’u sınava katılmak üzere başvuruda bulunmuştur. Sınav Okulları ve Salonları: Sınav, ilimiz genelinde belirlenen 42 okulda ve toplam 615 sınav salonunda yapılacaktır.

Sınav, ilimiz genelinde belirlenen 42 okulda ve toplam 615 sınav salonunda yapılacaktır. Görevli Öğretmen Kadrosu: Sınav sürecinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilimizde 1.371 öğretmen görevlendirilmiştir.

Sınav sürecinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilimizde 1.371 öğretmen görevlendirilmiştir. Kurumsal Önlemler: Valiliğimiz koordinesinde, sınav güvenliği, öğrencilerin ulaşımı ve sınav ortamının huzurlu bir şekilde sağlanmasına yönelik tüm önlemler ve hazırlıklar eksiksiz şekilde tamamlanmıştır.

Bu önemli sınavda ter dökecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sınavın öğrencilerimiz, aileleri ve şehrimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz.