Dünya kayısı başkenti Malatya’nın Battalgazi ilçesinde tarımsal üretimin geleceği tehlikede. Yıllardır çözüm bekleyen sulama suyu sorunu, kalıcı yatırımların hayata geçirilmemesi ve yarım kalan altyapı projeleri nedeniyle üreticiyi zor durumda bıraktı. Bölge halkı; baraj, gölet ve sulama altyapı projelerinin bir an önce tamamlanarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını talep ediyor.

"KURAKLIK RİSKİ HER YIL DAHA FAZLA HİSSEDİLİYOR"

Battalgazi Yöresi Sulama Suyu Koordinatörü Mehmet Nuri Alan ile birlikte bölgedeki çeşitli noktalarda incelemelerde bulunan çiftçiler, mevcut sulama imkanlarının yetersiz kaldığını vurguladı. İklim şartlarıyla birlikte kuraklık riskinin her geçen yıl daha fazla hissedildiğini belirten üreticiler, özellikle kayısı başta olmak üzere bölgenin temel tarım ürünlerinin sağlıklı şekilde yetiştirilebilmesi için güçlü bir sulama altyapısına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Geçici çözümler yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen çiftçiler, tarımsal faaliyetlerin devamlılığı açısından suyun en temel ihtiyaç olduğunu belirterek, yatırımların tamamlanmamasının üretim kapasitesini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

ALAN “BATTALGAZİ’NİN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK”

Konuya ilişkin sahada değerlendirmelerde bulunan Battalgazi Yöresi Sulama Suyu Koordinatörü Mehmet Nuri Alan, ilçenin sahip olduğu verimli tarım arazileriyle önemli bir üretim merkezi olduğunu belirtti.

Sulama suyu sorununun çözülmesi halinde hem üretici gelirlerinde artış yaşanacağını hem de bölge ekonomisinin güçleneceğini ifade eden Alan, tarımsal üretimin stratejik öneminin her geçen gün arttığını söyledi. Alan, su kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilmesi ve planlanan yatırımların tamamlanmasıyla Battalgazi’nin üretim kapasitesinin çok daha üst seviyelere çıkabileceğini kaydetti.

KIRSAL KALKINMAYA VE EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Bölge sakinleri ise planlanan baraj ve gölet projelerinin yalnızca sulama ihtiyacını karşılamayacağını, aynı zamanda kırsal kalkınmaya da önemli katkılar sunacağını dile getirdi. Sulama altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte ürün verimliliğinin artacağı, üretim maliyetlerinin azalacağı ve çiftçilerin gelir seviyelerinin yükseleceği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE YETKİLİLERE ACİL ÇAĞRI

Sulama suyu probleminin kalıcı çözümlerle giderilmesi halinde Battalgazi’nin tarımsal üretimde çok daha güçlü bir konuma ulaşacağını belirten çiftçiler ve vatandaşlar, yetkililere seslendi.

Bölge halkı, uzun süredir beklenen projelerin hızlandırılması ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Malatya milletvekilleri, ilgili bakanlıklar ve yerel yöneticilere çağrıda bulundu. Sorunun kalıcı olarak çözülmesi durumunda bölgenin ekonomik kalkınmasına çok önemli katkılar sağlanacağı vurgulandı.

Dünya kayısı merkezi Malatya Battalgazi'de üreticilerin kalıcı sulama yatırımları için yaptığı bu çağrı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın, üreticimizin sesini birlikte duyuralım!