Haziran ayının kavurucu günleri başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya için en güncel hava durumu verilerini paylaştı. Kent genelinde gökyüzü parçalı bulutlu olsa da ilçe ilçe ölçülen sıcaklık rakamları ezber bozdu. 12 Haziran Cuma günü ve hafta sonu planı yapacak olan Malatyalıların dışarı çıkmadan önce kontrol etmesi için öne çıkan kritik başlıklar şu şekilde:

Zirvedeki O İki İlçe: Termometrelerin tam 34 dereceyi bularak adeta alev aldığı ilçeler Doğanyol ve Yazıhan oldu!

Termometrelerin tam 34 dereceyi bularak adeta alev aldığı ilçeler Doğanyol ve Yazıhan oldu! 30 Derece Üzeri Yananlar: Sıcaklığın tavan yaptığı diğer yerler sırasıyla Kale (33°C), Battalgazi (32°C), Yeşilyurt (32°C), Merkez (31°C), Akçadağ (31°C) ve Darende (31°C) olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklığın tavan yaptığı diğer yerler sırasıyla Kale (33°C), Battalgazi (32°C), Yeşilyurt (32°C), Merkez (31°C), Akçadağ (31°C) ve Darende (31°C) olarak kayıtlara geçti. Serinliğiyle Şaşırtanlar: Malatya'nın en serin ilçesi 26 dereceyle Kuluncak olurken, onu 28 dereceyle Hekimhan, 29 dereceyle ise Arapgir ve Doğanşehir takip etti.

Malatya'nın en serin ilçesi 26 dereceyle Kuluncak olurken, onu 28 dereceyle Hekimhan, 29 dereceyle ise Arapgir ve Doğanşehir takip etti. Korkutan Fark: En sıcak ilçe ile en serin ilçe arasında tam 8 derecelik bir uçurum oluştu.

MALATYA İLÇE İLÇE DERECE DERECE TAM LİSTE

Aşağıdaki listeden, kendi yaşadığınız ilçenin tam derecesini inceleyebilir ve hafta sonu planınızı buna göre şekillendirebilirsiniz:

Doğanyol: Parçalı Bulutlu – 34°C

Yazıhan: Parçalı Bulutlu – 34°C

Kale: Parçalı Bulutlu – 33°C

Battalgazi: Parçalı Bulutlu – 32°C

Yeşilyurt: Parçalı Bulutlu – 32°C

Merkez: Parçalı Bulutlu – 31°C

Akçadağ: Parçalı Bulutlu – 31°C

Darende: Parçalı Bulutlu – 31°C

Arguvan: Parçalı Bulutlu – 30°C

Pütürge: Parçalı Bulutlu – 30°C

Arapgir: Parçalı Bulutlu – 29°C

Doğanşehir: Parçalı Bulutlu – 29°C

Hekimhan: Parçalı Bulutlu – 28°C

Kuluncak: Parçalı Bulutlu – 26°C

MALATYALILAR İÇİN KRİTİK SAAT UYARILARI

Kritik Zaman Dilimi: Sıcaklığın 31 ila 34 derece arasında seyrettiği ilçelerde, özellikle 11.00 - 16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalınmaması öneriliyor.

Sıcaklığın 31 ila 34 derece arasında seyrettiği ilçelerde, özellikle 11.00 - 16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalınmaması öneriliyor. Tarım ve Bağ-Bahçe Uyarısı : Kayısı diyarı Malatya'da bahçe sulaması yapacak olan üreticilerin, yüksek buharlaşma nedeniyle sulama saatlerini sabah erken veya akşam geç saatlere kaydırması gerektiği belirtiliyor.

: Kayısı diyarı Malatya'da bahçe sulaması yapacak olan üreticilerin, yüksek buharlaşma nedeniyle sulama saatlerini sabah erken veya akşam geç saatlere kaydırması gerektiği belirtiliyor. Hafta Sonu Etkisi: Bu parçalı bulutlu ve yüksek sıcaklıklı hava dalgasının önümüzdeki hafta sonu boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.