Küresel finans piyasalarında ons altının serbest piyasada 4 bin 189 Dolar seviyesinde dengelenmesi, yurt içindeki altın fiyatlarını doğrudan etkileymeye devam ediyor. Yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapan vatandaşların gözü kulağı anlık değişimlere çevrilmişken, Malatya yerel piyasasından ilk veriler geldi. Malatya Kuyumcular Odası (MKO), 12 Haziran 2026 Cuma günü sabah seansına ait güncel canlı piyasa ekranını saat 08.00 itibarıyla güncelledi. Peki, Malatya sarraflarında gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yeni güne nasıl başladı? İşte canlı ekrana yansıyan en net alış ve satış rakamları.

MALATYA'DA GRAM ALTIN VE 22 AYAR BİLEZİK KAÇ TL?

Uluslararası ons fiyatındaki yön arayışı ve döviz kuru çarpanı, Malatya serbest piyasasında özellikle has altın ve işçilikli bilezik gruplarında makas aralıklarının korunmasına neden oluyor.

24 Ayar Altın (Gram): Yeni güne hareketli başlayan 24 ayar has gram altın, Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre 6.230 TL alış fiyatıyla işlem görürken, sarrafiyelerde 6.490 TL satış fiyatıyla tezgahlardaki yerini aldı.

Yeni güne hareketli başlayan 24 ayar has gram altın, Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre alış fiyatıyla işlem görürken, sarrafiyelerde satış fiyatıyla tezgahlardaki yerini aldı. 22 Ayar Bilezik: Özellikle düğün ve nişan alışverişlerinin vazgeçilmezi olan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, Malatya yerel piyasasında 5.730 TL 'den geri alınırken, vatandaşa satış fiyatı 6.200 TL olarak listelendi.

Özellikle düğün ve nişan alışverişlerinin vazgeçilmezi olan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, Malatya yerel piyasasında 'den geri alınırken, vatandaşa satış fiyatı olarak listelendi. 14 Ayar Altın: Hediyelik takı grubunda öne çıkan 14 ayar altın ise güne 3.520 TL taban alış fiyatı ile başladı. 14 ayar grubunda mağazalar arası yoğunluğa ve işçilik detaylarına göre satış fiyatları anlık olarak değişkenlik gösteriyor.

ÇEYREK ALTIN VE YARIM ALTINDA SABAH SEANSI RAKAMLARI

Küçük ve orta ölçekli yerel yatırımcının Malatya'daki ilk güvenli limanı olan çeyrek ve yarım altın fiyatlarında, sabah saatleri itibarıyla oluşan tablo şu şekilde:

Çeyrek Altın: Güne birikim amacıyla kuyumcuların yolunu tutarak başlamak isteyenler için Malatya’da çeyrek altın alış fiyatı 10.040 TL olarak belirlendi. Perakende çeyrek altın satış fiyatı ise 10.560 TL oldu.

Güne birikim amacıyla kuyumcuların yolunu tutarak başlamak isteyenler için Malatya’da çeyrek altın alış fiyatı olarak belirlendi. Perakende çeyrek altın satış fiyatı ise oldu. Yarım Altın: Birikimini yarım altın yönünde değerlendirmek isteyen Malatyalı vatandaşlar için oda fiyatı 20.080 TL alış ve 21.120 TL satış şeklinde güncellendi.

BÜYÜK YATIRIM ARAÇLARI ATA LİRA VE CUMHURİYET ALTINI

Portföyünü uzun vadeli korumak yardımıyla yastık altı birikimini büyütmek isteyen yatırımcılar için Malatya serbest piyasasında Cumhuriyet altın grupları şu rakamlarla işlem görüyor:

Liralık Altın: Yeni güne 40.160 TL alış fiyatıyla başlayan liralık altın, 42.240 TL satış fiyatından alıcı buluyor.

Yeni güne alış fiyatıyla başlayan liralık altın, satış fiyatından alıcı buluyor. Ata Lira: Malatya sarraflarında 41.310 TL alış fiyatıyla geri alınan Ata Lira, vatandaşa satışta ise 43.450 TL olarak duyuruldu.

Malatya sarraflarında alış fiyatıyla geri alınan Ata Lira, vatandaşa satışta ise olarak duyuruldu. Cumhuriyet 2.5: Malatya piyasasının en yüksek hacimli sarrafiye ürünlerinden olan Cumhuriyet 2.5 altın ise yeni güne 100.400 TL alış ve 105.600 TL satış etiketiyle başladı.

MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TAM LİSTE (12 HAZİRAN 2026)

Malatya yerel altın fiyatları net listesi şu şekildedir:

24 Ayar Altın: Alış: 6.230 TL — Satış: 6.490 TL

Alış: 6.230 TL — Satış: 6.490 TL 22 Ayar Bilezik: Alış: 5.730 TL — Satış: 6.200 TL

Alış: 5.730 TL — Satış: 6.200 TL Çeyrek Altın: Alış: 10.040 TL — Satış: 10.560 TL

Alış: 10.040 TL — Satış: 10.560 TL Yarım Altın: Alış: 20.080 TL — Satış: 21.120 TL

Alış: 20.080 TL — Satış: 21.120 TL Liralık Altın: Alış: 40.160 TL — Satış: 42.240 TL

Alış: 40.160 TL — Satış: 42.240 TL Ata Lira: Alış: 41.310 TL — Satış: 43.450 TL

Alış: 41.310 TL — Satış: 43.450 TL Cumhuriyet 2.5: Alış: 100.400 TL — Satış: 105.600 TL

Alış: 100.400 TL — Satış: 105.600 TL 14 Ayar: Alış: 3.520 TL — Satış: -

Küresel piyasalarda ons altın fiyatının 4 bin 189 dolar bandındaki seyri ve serbest piyasadaki anlık döviz hareketleri nedeniyle fiyatlar gün içerisinde dalgalanabilir. Fiziki altın alımı veya bozumu yapacak olan Malatyalı vatandaşlarımızın, gün içindeki anlık değişimleri yerel sarraflardan teyit etmesi faydalı olacaktır.