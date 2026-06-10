Hayat pahalılığı ve artan enflasyon nedeniyle alım gücü düşen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışlarda. Bu heyecanlı bekleyiş sürerken, maaş müşterisi sayısını artırmak isteyen bankalar cazip tekliflerini peş peşe duyurmaya başladı. Emeklilere sunulan nakit ödemeler ve ek fırsatlar, bütçelere önemli bir nefes alma imkanı tanıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bankaların bu kıyasıya rekabetinde vatandaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair kritik değerlendirmelerde bulunarak, sadece nakit ödemelere odaklanmanın yeterli olmayacağını vurguladı.

PROMOSYONDA REKOR RAKAMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

İsa Karakaş, mevcut bankacılık rekabetinde bir katılım bankasının maaş dilimine göre 25 bin liraya kadar nakit promosyon verdiğini hatırlatarak, buna 15 bin liralık ek fırsatların eklenmesiyle toplam faydanın 40 bin lirayı bulabildiğine dikkat çekti. Promosyon tercihinin önemini "Peşin para yatacak. Ek avantaj da sağlayacak" sözleriyle özetleyen Karakaş, temmuz ayındaki maaş artışlarıyla birlikte bankaların tekliflerini daha da yukarı çekeceğinin sinyalini verdi. Bu nedenle maaşını başka bir kuruma taşımayı düşünen vatandaşların aceleci davranmayıp zam dönemindeki güncel rakamları beklemesi büyük önem taşıyor.

SADECE NAKİT ÖDEMEYE ODAKLANMAYIN

Maaş artışlarının netleşeceği temmuz ayının bankacılık sektörü için kritik bir dönemeç olduğunu belirten Karakaş, anlaşma yapılacak kurumun sunduğu diğer faydaların da mutlaka teraziye konulması gerektiğinin altını çizdi. Nakit paranın yanı sıra düşük faizli kredi imkanları, alışverişlerde kullanılabilecek yüksek bonus ve para puanlar ile havale, EFT gibi işlemlerden ücret alınmaması önemli tercih sebepleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda hesap işletim ücreti kesintisi yapmayan bankalar, uzun vadede vatandaşlara ekstra maddi kolaylıklar sunuyor.

ÖDEMELER NASIL HESAPLANIYOR VE NE ZAMAN YATIYOR?

Bankaların ödeyeceği promosyon taban tutarları, emeklinin eline geçen net maaşa göre belirlenirken serbest piyasa koşullarında bu rakamlar yasal sınırların çok üzerine çıkabiliyor. Üç yıllık bir taahhüt karşılığında tek seferde peşin olarak ödenen promosyon tutarları, maaşın ilgili kuruma geçmesinin ve karşılıklı imzaların atılmasının ardından en geç üç iş günü içinde hesaba aktarılıyor. Net tutar hesaplanırken icra ve nafaka gibi yasal kesintiler dikkate alınıyor. Öte yandan yetim aylığı alan kişiler de yaşlarına bakılmaksızın bu haktan bağımsız olarak faydalanabiliyor. Reşit olmayan çocukların ödemeleri yasal velilerine yapılırken, reşit olanlar ödemelerini doğrudan alabiliyor.

MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİNDE BU DETAYLARA DİKKAT

Daha yüksek bir promosyon teklifi bulan vatandaşlar, mevcut üç yıllık sözleşmelerini iptal ederek banka değişikliği yapabiliyor. Kalan süreye ait ödeme tutarının orantısal olarak iade edilmesiyle birlikte; e-Devlet, banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden saniyeler içinde yeni kuruma geçiş sağlanabiliyor. Ancak maaş hesabına bağlı olarak çekilen krediler ve kredili mevduat hesapları bu geçişi durdurabiliyor. Kredi kartları bu engelin dışında tutulurken, kişinin bankaya kendi rızasıyla verdiği virman veya takas gibi özel talimatların bulunmaması gerekiyor. Emeklilik öncesinde çekilen kredilerde ise banka ile yapılan sözleşmedeki özel maddelerin kurum değişikliğini kısıtlayabileceği unutulmamalı.