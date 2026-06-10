Malatya genelinde akşam saatlerinde hava aniden bozdu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (Elazığ), Malatya il genelini kapsayan "Normal" kodlu bir meteorolojik uyarı yayımladı. Radar verilerinden elde edilen son raporlara göre, kent genelinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

KISA ZAMAN İÇİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yağışların özellikle saat 19.00 ile 21.30 arasında şiddetini artıracağı belirtildi. Önümüzdeki kısa zaman diliminde ani bastıracak kuvvetli yağışla birlikte doğabilecek riskler ise şu şekilde sıralandı:

Ani sel ve su baskınları

Yıldırım düşmesi ve dolu yağışı

Yağış anında oluşabilecek ani hortum, kuvvetli rüzgâr ve fırtına

Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda yaşanabilecek aksamalar

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından yıldırım düşmesi durumunda açık alanlardan uzak durması, araç sahiplerinin ise ani sel ve dolu riskine karşı güvenli bölgelere sığınması önemli…

Bu akşam (Çarşamba) saat 21.30’a kadar sürmesi tahmin edilen hadisenin şiddeti nedeniyle Malatyalıların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.