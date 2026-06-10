Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Malatya’da asrın felaketinin izleri siliniyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devlet-millet dayanışmasıyla şehrin küllerinden doğduğunu belirterek, "Sadece konutlar değil; umutlarımızı, mahallelerimizi ve geleceğimizi de yeniden inşa ettik" dedi.

“MALATYA BUGÜN YENİDEN YÜKSELDİ”

Vali Seddar Yavuz, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Malatya'nın yeniden inşa sürecindeki koordinasyona ve kararlılığa dikkat çekti. Çalışmaların en üst düzeyde takip edildiğini vurgulayan Vali Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un yakın takibi ve vizyonu; bakanlıklarımızın, valiliğimizin, milletvekillerimizin, büyükşehir ve tüm kurumlarımızın özverili çalışmalarıyla Malatya bugün yeniden yükseldi."

Açıklamasında, yürütülen çalışmaların sadece fiziksel bir yapılaşmadan ibaret olmadığını ifade eden Yavuz; konutlarla birlikte mahalle kültürünün, sosyal bağların ve geleceğe olan inancın da yeniden inşa edildiğinin altını çizdi.

Yavuz, "Daha güçlü, daha modern ve afetlere karşı daha dirençli bir Malatya için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. Malatya’mıza hayırlı olsun" diyerek, güvenli ve modern bir şehir inşa etme hedefinden taviz verilmeyeceğini vurguladı.