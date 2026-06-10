Finans piyasalarındaki bu hareketlilikle birlikte bütçesini rahatlatmak isteyen internet kullanıcıları en avantajlı paketleri araştırıyor. İşte banka banka güncel sıfır faizli kredi limitleri, vade süreleri ve konuya dair tüm merak edilenlerin yanıtları...

Merkez Bankası’nın sıkılaşma politikaları doğrultusunda kredi faiz oranlarının zirveyi gördüğü bu dönemde, bankalar yeni müşteri kazanmak amacıyla adeta bir yarış başlattı. Peş peşe güncellenen kampanyalarda sıfır faizli finansman tutarları 100 bin TL seviyesine kadar dayandı. Hayat pahalılığı karşısında bütçesini dengelemek ya da acil ihtiyaçlarını ertelemeden çözmek isteyen yurttaşlar için bu paketler önemli bir çıkış yolu oluyor. Kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap gibi farklı ürünlerin bir arada sunulduğu paketlerde vadeler ise 1 ay ile 12 ay arasında değişiyor. İnternet kullanıcıları sıklıkla "en yüksek faizsiz kredi veren banka hangisi" sorusunun cevabını arıyor.

DENİZBANK VE GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI LİMİTLERİ NE KADAR?

Denizbank, yeni müşterilerine özel hazırladığı toplamda 100 bin TL'ye varan faizsiz paketiyle listenin başında yer alıyor. Bankanın sunduğu bu avantajlı finansman paketinin detayları şu şekildedir:

Toplam Tutar: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 0

Kullanım Detayları: 3 ay vadeli 65 bin TL kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ve 3 ay vadeli 10 bin TL taksitli kurtaran hesap.

Garanti BBVA da rekabette öne çıkarak yeni müşterilerine 100 bin TL limitli sıfır faizli bir paket sunuyor. Garanti BBVA kampanyasının ayrıntıları ise şu şekilde listeleniyor:

Toplam Tutar: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 0

Kullanım Detayları: 3 ay vadeli 50 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 50 bin TL taksitli avans hesap.

AKBANK VE İŞ BANKASI SIFIR FAİZLİ NAKİT AVANS VE KREDİ DETAYLARI NELER?

Akbank, özellikle daha uzun vade seçeneği arayan vatandaşlar için cazip bir alternatif sunuyor. Toplamda 70 bin TL finansman sağlayan bankanın kampanya koşulları şöyledir:

Toplam Tutar: 70 bin TL

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Kullanım Detayları: 12 ay vadeli 45 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans.

Türkiye İş Bankası da yeni müşterileri için faizsiz nakit desteği sağlayan kurumlar arasında yer alıyor. İş Bankası'nın hazırladığı paketin detaylarında şu bilgiler öne çıkıyor:

Toplam Tutar: 55 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 0

Kullanım Detayları: 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap.

QNB FİNANSBANK FAİZSİZ KREDİ LİMİTİ VE VADE SÜRESİ KAÇ AY?

QNB Finansbank, acil nakit ihtiyacı duyan yeni müşterilerine bütçe rahatlatacak bir paketle destek oluyor. Bankanın sunduğu 50 bin TL'lik faizsiz seçeneğin ayrıntıları şu şekildedir:

Toplam Tutar: 50 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 0

Kullanım Detayları: 3 ay vadeli 25 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans.

SIFIR FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELERDİR?

Bankaların sunduğu bu avantajlı ve cazip kampanyalardan yararlanabilmek için belirli kurallara uyulması gerekiyor. Söz konusu faizsiz paketler yalnızca ilgili bankayla ilk kez çalışacak olan yeni müşteriler için geçerlilik taşıyor.

Bunun yanı sıra, başvuru sahiplerinin kredi notu barajlarını geçmesi ve bankaların özel kredi tahsis süreçlerinden olumlu onay alması gerekiyor. Kampanyalardan faydalanmak isteyen yurttaşların başvurularını şubelere gitmeden, ilgili bankaların mobil uygulamaları üzerinden uzaktan müşteri olma adımlarını tamamlayarak yapması büyük önem arz ediyor.