Ekranların sevilen yüzü ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ozan Akbaba, yeni yaşını sevdikleriyle birlikte kutluyor. Özellikle ekran efsanelerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas Çakırbeyli rolüyle milyonların kalbine taht kuran, şimdilerde ise Uzak Şehir dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı aktör, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Mutlu ve gözlerden uzak evliliğiyle takdir toplayan oyuncunun 44. yaş gününde eşi Buket Arıkan Akbaba'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım yürekleri ısıttı. Hayranları ünlü oyuncunun özel hayatını yakın mercek altına aldı. Peki, Ozan Akbaba eşi kimdir? Uzak Şehir dizisi Cihan Albora gerçekte kim, Ozan Akbaba aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı?

OZAN AKBABA KAÇ YAŞINDA? EŞİ BUKET ARIKAN AKBABA KİMDİR?

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba 44 yaşına girdi. Yeni yaşını kutlayan yetenekli isme en anlamlı ve romantik sürpriz hayat arkadaşından geldi. Yapımcı Buket Arıkan Akbaba, Instagram hesabı üzerinden eşiyle birlikte çekildikleri aşk dolu bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Buket Arıkan, bu özel kareye, "İyi ki doğdun sevgilim. Sağlığın, mutluluğun, başarıların ve o kimselere benzemeyen güzel ruhun hep bizimle olsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Ünlü çiftin bu samimi anları, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sevenleri, çifte tebrik mesajları göndererek ünlü oyuncunun yeni yaşını coşkuyla kutladı.

UZAK ŞEHİR CİHAN ALBORA KİMDİR? OZAN AKBABA ASLEN NERELİ?

Uzak Şehir dizisinde fırtınalar estiren Cihan Albora karakterini canlandıran Ozan Akbaba, 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Sadece oyunculuğuyla değil, çok yönlü sanatçı kişiliğiyle de öne çıkan Akbaba, eğitimini Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünde tamamladı. Sanat dünyasına ilk profesyonel adımını attığı 2005 yılından bu yana sayısız sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda sahne tozu yuttu. Oyunculuk performanslarının yanı sıra film müzikleri de yapan yetenekli isim, sanatın farklı dallarında ürettiği eserlerle eleştirmenlerden tam not alıyor. Ozan Akbaba ayrıca, 2014 yılında ünlü pop yıldızı Sıla'nın "Yeni Ay" albümünde yer alan ve müzik listelerini altüst eden "Vaziyetler" şarkısının klibinde de kamera karşısına geçerek dikkatleri üzerine çekti.

OZAN AKBABA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kariyer basamaklarını sağlam adımlarla tırmanan Ozan Akbaba'nın dönüm noktalarından biri hiç şüphesiz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oldu. 2015 yılında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yıllarca reytinglerin zirvesinde yer alan bu fenomen dizide İlyas Çakırbeyli karakterine başarıyla hayat verdi. Bu rolle geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu, aksiyon ve dram türündeki ustalığını kanıtladı. Günümüzde ise Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Uzak Şehir dizisindeki Cihan Albora performansı ile adından söz ettiriyor. Başarılı aktör, bu yeni projeyle hem ekrandaki gücünü bir kez daha sergiliyor hem de hayran kitlesini her geçen gün daha da büyütüyor.