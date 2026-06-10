AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, beraberindeki heyetle birlikte yapımı süren Yeni Çarşı projesindeki son durumu yerinde inceledi. İncelemeler sırasında dükkanlarına yerleşen esnafla bir araya gelen Babacan, teslimat süreçleri, otopark açılış takvimi, Kent Estetik Kurulu kararları ve bölgedeki prefabrik yapıların taşınma planına dair teknik detayları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan planlamaya göre, merakla beklenen yeraltı otoparkının kademeli olarak hizmete açılacağı ve çarşı genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.

Milletvekili Babacan, “Çarşı Merkez’deki son durumu ve çalışmaları yerinde inceledik. Çok şükür, yapımı tamamlanan ve dükkanlarına yerleşen esnafımızın heyecanına ve memnuniyetine ortak olduk” dedi.

YAPI STOĞU VERİLERİ VE ŞİRKETLERİN ÇALIŞMA DURUMU AÇIKLANDI

Yeni Çarşı projesinin güncel yapı stoğuna ilişkin verileri aktaran Milletvekili Abdurrahman Babacan, merkezin fiziksel kapasitesini paylaştı. Çarşı alanının 22 ada ve 99 bloktan oluştuğunu kaydeden Babacan, “Malatya Çarşımız; 22 ada ve 99 bloktan oluşan devasa yapısı, 3.249 dükkanı, 2.240 ofisi ve 224 konutu, şık ve muhteşem yapısıyla küllerinden doğdu” açıklamasını yaptı.

YER ALTI OTOPARKI PAZARTESİ GÜNÜ KADEMELİ OLARAK AÇILIYOR

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, çarşıdaki yer altı otoparklarına ilişkin merak edilen konuya da açıklık getirdi. Yer altı otoparklarının pazartesi gününden itibaren açılmaya başlanacağını ifade eden Babacan, ilk aşamada 4 bloğun otoparkının hizmete alınacağını, ardından birer hafta arayla tüm blokların altındaki otoparkların açılacağını duyurdu. Babacan, “Bir süredir sorulan ve merak edilen bir hususa açıklık getirelim: Yer altı otoparkı pazartesi gününden itibaren açılmaya başlıyor. İlk olarak 4 bloğun otoparkı açılacak, sonrasında birer hafta arayla tüm blokların altındaki otoparkların tamamı açılmış olacak” bilgisini paylaştı.

KENT ESTETİK KURULU KURALLARI VE PREFABRİK YAPILARIN KALDIRILMASI

Çarşı merkezindeki görsel bütünlüğün ve mimari disiplinin korunması adına belediyelerin tavizsiz bir tutum sergileyeceğini vurgulayan Milletvekili Babacan, Kent Estetik Kurulu kararlarına uyulmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Tabela standartları başta olmak üzere hiçbir uygulamanın kişisel inisiyatiflere bırakılmayacağını söyleyen Babacan, “Kent Estetik Kurulu kararlarına tüm esnafımızın istisnasız ve tavizsiz uyması zorunlu. Bu konuda belediyelerimiz hiçbir taviz vermeden bu kuralları uygulayacaklar. Tabela standardından birçok hususa kadar hiç bir şey şahsi inisiyatiflere bırakılmayacak” açıklamasını yaptı.

Babacan, çevre düzenleme adımlarını şu sözlerle detaylandırdı: “Çok yakın süre içerisinde, İnönü Caddesi üzerinde Kuyumcular Çarşısı’nın hemen yan tarafındaki şu an Emlak Konut Ofisi olarak kullanılan prefabrik yapı ve Yeni Camii’nin önündeki şu an Gedaş’ın kullandığı prefabrik yapı kaldırılarak başka bir yere taşınacak. Sonrasında ise hemen buralardaki peyzaj düzenlemesine başlanacak. Ki, Yeni Camii’nin de yaz döneminde açılmasıyla birlikte bu alan şehrimiz için geniş bir yaya kullanım ve peyzaj alanı olarak açılmış olacak."

Saha inceleme programında Milletvekili Babacan'a; AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve parti yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.