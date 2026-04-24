Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı, tıp dünyasındaki başarıları ve hayırsever kişiliğiyle dikkat çekiyor. Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak kariyerini sürdüren Ilıcalı, kardeşinin aksine kameraların önünde olmayı pek sevmese de, katıldığı önemli aile etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme geliyor. "Ömer Cenker Ilıcalı nereli, uzmanlık alanı ne ve kızı Ece Ilıcalı kimdir" başlıkları Google aramalarında üst sıralara tırmanırken, vatandaşlar bu başarılı doktorun hayat hikayesini öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR VE ASLEN NERELİ?

Ömer Cenker Ilıcalı, 1967 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 59 yaşında olan Ilıcalı, tıp dünyasında saygın bir isim olarak tanınıyor. Eğitim hayatındaki başarısını meslek hayatına da taşıyan Ilıcalı, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da önemli tecrübeler kazandı. İleri derecede İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen başarılı doktor, çok yönlü kişiliğiyle biliniyor.

ÖMER CENKER ILICALI NE DOKTORU VE EĞİTİMİ NEDİR?

Tıp eğitimine İstanbul Üniversitesi'nde başlayan Ömer Cenker Ilıcalı, 1993 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitimine aynı üniversitede devam ederek 1998 yılında uzmanlığını aldı. Kariyer yolculuğunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Albert Nemeth Lazer Merkezi'nde de görev alarak deneyim kazanan Ilıcalı, şu anda özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı olarak hastalarına şifa dağıtıyor.

ACUN ILICALI İLE AİLE BAĞLARI VE YAŞANAN TRAJİK KAYIP

Ömer Cenker Ilıcalı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyidir. İki kardeş, 1993 yılında anne ve babaları İlknur ve Ergün Ilıcalı'yı feci bir trafik kazasında kaybetmenin derin acısını birlikte yaşadı. Bu trajik olay kardeşleri birbirine daha da bağladı. Medyatik bir hayatı tercih etmeyen ağabey Ilıcalı, sadece Banu Ilıcalı’nın düğünü gibi çok özel aile anlarında kamuoyunun önüne çıkıyor. Öte yandan Ömer Cenker Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı da amcası Acun Ilıcalı ile birlikte çalışıyor; Galatasaray Üniversitesi mezunu olan Ece, Acun Medya'da Kurumsal İletişim Lideri olarak görev yapıyor.

ÇOCUK EĞİTİM DERNEĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Ömer Cenker Ilıcalı sadece mesleğiyle değil, topluma sağladığı katkılarla da ön plana çıkıyor. Özellikle işitme engelli çocukların hayata tutunması ve eğitim alması için büyük çaba sarf eden Ilıcalı, Çocuk Eğitim Derneği’nin (ÇED) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Bu dernek çatısı altında engelli çocukların gelişimi için projeler üreten Ilıcalı, sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor.