Son dönemde sürekli yukarı yönlü bir grafik çizen altın piyasası, Malatya’da haftanın yeni güncellemeleriyle birlikte nefes aldı. Yatırımcıların ve birikim sahiplerinin pürdikkat takip ettiği ons ve döviz endeksli hareketler, iç piyasada fiyatların gerilemesine neden oldu.

14 AYARDA SATIŞ YİNE BOŞ KALDI

Piyasadaki fiyat düşüş trendine rağmen, Malatya Kuyumcular Odası'nın yayımladığı listede bir önceki dönemde olduğu gibi 14 ayar altının satış fiyatına yine yer verilmedi. Bu altın türünde sadece alış fiyatı tabelaya yansıdı.

Malatya Kuyumcular Odası'ndan alınan en güncel verilere göre, serbest piyasadaki yeni alış ve satış rakamları şu şekilde listelendi:

Cumhuriyet 2.5: Alış: 100.900 TL | Satış: 105.600 TL

Ata Lira: Alış: 41.510 TL | Satış: 43.450 TL

Liralık Altın: Alış: 40.360 TL | Satış: 42.240 TL

Yarım Altın: Alış: 20.180 TL | Satış: 21.120 TL

Çeyrek Altın: Alış: 10.090 TL | Satış: 10.560 TL

14 Ayar: Alış: 3.530 TL | Satış: —

22 Ayar Bilezik: Alış: 5.750 TL | Satış: 6.200 TL

24 Ayar Altın: Alış: 6.260 TL | Satış: 6.490 TL