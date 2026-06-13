Meteorolojik değerlendirmelere göre Malatya genelinde gün içerisinde etkili olacak yağışların, yer yer kuvvetini artırarak şiddetli olması bekleniyor. Vatandaşların ani ve kuvvetli yağışlara karşı yüksek derecede dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle birlikte nem oranının da artacağı tahmin edilirken, yetkililer özellikle ani sağanak yağışlar esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

UYARIL AR

Ani Sel ve Su Baskını Uyarısı: Malatya genelinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

MALATYA’DA İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 32°C

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 30°C

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 30°C

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 31°C

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 33°C

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 31°C

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 30°C

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 34°C

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 30°C

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 34°C

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 28°C

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 32°C

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 35°C

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli) – 33°C