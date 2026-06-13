Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler; işletme bakım çalışmaları, işletme çalışmaları ve ekiplerin gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında uygulanacak.
YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Yeşilyurt ilçesinde 15:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Yaka ve Samanköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
DARENDE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE
Darende ilçesinde 13:00 – 15:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Balaban Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
KALE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE
Kale ilçesinde 09:00 – 12:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Kıyıcak Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Battalgazi ilçesinde farklı saat dilimlerinde ve farklı çalışma grupları kapsamında geniş çaplı bir kesinti yapılacak:
13:00 – 15:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında; Bağtepe, Bulgurlu ve Göller mahallelerinde,
09:00 – 12:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında; Bahri, Alhanuşağı, Düzyol ve Kamıştaş mahallelerinde,
09:00 – 11:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında; Alacakapı, Kemerköprü, Kuluşağı, Şişman, Toygar, Bahçelievler, Dolamantepe, Karabağlar, Karahan, Meydanbaşı, Toptaş, Yeni, Orduzu, Karatepe, Karakaşçiftliğiköyü, Karaköy, Adagören, Ağılyazı, Alişar, Çolakoğlu, Kadıçayırı ve Yarımcahan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almalarını istedi.