İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışılığın ve "ayaklı galericilik" olarak bilinen belgesiz al-sat faaliyetlerinin mercek altına alındığı Malatya’da, araç satıcılarını şoke eden resmi açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü titiz denetimlerin ardından yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticareti yapanlara yönelik devasa ceza bilançosunu duyurdu. Yapılan son incelemeler neticesinde, aralarında internet siteleri üzerinden gizli ticaret yapanların da bulunduğu yüzlerce kişiye rekor idari para cezaları uygulandı.

ARAÇ BAŞINA 1.4 MİLYON TL’YE VARAN CEZALAR!

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan son denetimlerde, kurallara uymayan her bir gerçek ve tüzel kişi için adeta ceza yağdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunduğu tespit edilen her bir kişi ve işletme için 400 bin 680 TL ile 1 milyon 402 bin 380 TL arasında değişen tutarlarda ceza kesildiği bildirildi. Son incelemeler neticesinde toplam 176 gerçek ve tüzel kişi hakkında tek seferde 102 milyon TL idari para cezası uygulandı.

2026 YILINDA DENETİMLER KATLANDI TOPLAM CEZA 305 MİLYON TL!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el piyasasındaki kayıt dışı faaliyetlerin, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla yürütülen bu operasyonların hız kesmeden süreceğini vurguladı. Türkiye genelini kapsayan ve Malatya’da da etkisini hissettiren denetimlere ilişkin bakanlık şu net verileri paylaştı:

"Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanan söz konusu idari para cezaları ile birlikte 2026 yılında uygulanan idari para cezası tutarı 108 milyon TL'yi geçerken bugüne kadar uygulanan idari para cezası tutarı ise toplam 305 milyon TL'ye ulaşmıştır."

MALATYA’DA BELGESİZ AL-SAT YAPANLAR NE YAPACAK?

Özellikle Malatya’da vergi kaydı ya da galerici sıfatı olmadan, ek iş olarak internet ilanları üzerinden yılda birden fazla araç satışı gerçekleştirip bu işi ticarete döken vatandaşlar için çember tamamen daraldı. Bakanlık, bugüne kadar ülke genelinde 84 bin 804 işletmeye "İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi" düzenlendiğini hatırlattı.

Ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmak istemeyen yerel satıcıların ivedi bir şekilde yetki belgesi alması gerektiği belirtilirken, Ticaret Bakanlığı şu kararlı mesajla açıklamayı sonlandırdı:

"Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir."