Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi’nde sakin bir gün, bir evin bahçesinden gelen ve yürekleri sızlatan seslerle hareketlendi. Yerin altından derinden gelen miyavlama seslerini fark eden ev sahipleri, durumu vakit kaybetmeden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sesin tam noktasını tespit etmek için hassas bir dinleme yaptı. Yavru kediye ulaşabilmek için ilk olarak bahçedeki beton zemin hilti yardımıyla kırıldı. Betonun altından geçen su tahliye borusuna ulaşıldığında ise acı gerçek ortaya çıktı: Henüz yeni doğmuş mini bir yavru kedi, daracık su borusunun içinde sıkışıp kalmıştı.

1 SAATLİK NEFES KESEN "UMUT OPERASYONU"

Zamanın daraldığını bilen ekipler için adeta bir saniye bile altın değerindeydi. Minik kediye en ufak bir zarar gelmemesi için profesyonelce bir plan yapıldı. Özel ekipmanlar kullanılarak borunun, kedinin mahsur kaldığı bölümü milim milim, büyük bir dikkatle kesildi. Yaklaşık 1 saat süren ve nefeslerin tutulduğu operasyonun ardından, yavru kedi sıkıştığı yerden sağ salim çıkarıldı.

İLK İKRAM: SÜT VE MAMA

Ölümün kıyısından dönen minik cana ilk müdahale yine itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Hemen süt ve mama verilen yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kedinin kurtarılmasıyla rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, büyük bir titizlikle çalışan ve minik canı hayata bağlayan itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.