Tüm İslam aleminde olduğu gibi Malatya'da da manevi huzur, bereket ve rahmet iklimini barındıran Muharrem ayı ile birlikte Hicri 1448 yılı resmen başladı. Yeni hicri yılın gelişi şehirde büyük bir manevi hareketlilik yaratırken, Malatya Valisi Seddar Yavuz günün anlam ve önemine dair çok konuşulacak, önemli sözlerle dolu bir tebrik mesajı yayımladı. Vali Yavuz, yeni başlangıçların sembolü olan bu kutlu zaman diliminde çok kritik değerlere vurgu yaptı.

VALİ SEDDAR YAVUZ "MANEVİ DEĞERLERİMİZİ YENİDEN HATIRLATIYOR"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, şehir genelinde resmen başlayan yeni Hicri yıl ve Muharrem ayı dolayısıyla yayımladığı resmi açıklamada, bu müstesna dönemin birleştirici gücüne dikkat çekti. Vali Yavuz, mesajında şu önemli sözlere yer verdi:

"Rahmet, bereket ve hikmet iklimini içerisinde barındıran Muharrem ayına ve yeni Hicri yıla ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hicri yılbaşı; sabrın, fedakârlığın, kardeşliğin ve yeni başlangıçların sembolü olan kutlu bir zaman dilimidir. Muharrem ayı ise birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren, manevi değerlerimizi yeniden hatırlamamıza vesile olan müstesna bir aydır."

"SAĞLIK, HUZUR VE BEREKET GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Mesajının son bölümünde hem aziz Malatyalı hemşehrilerine hem de tüm İslam coğrafyasına esenlik dileyen Vali Seddar Yavuz, Hicri 1448 yılının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu vesileyle başta aziz Malatyalı hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam âleminin Hicri Yeni Yılı’nı tebrik ediyor; Muharrem ayının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hicri 1448 yılının; birlik, beraberlik, kardeşlik ve esenliğin hâkim olduğu bir yıl olmasını diliyorum."