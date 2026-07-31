ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından açıklanan araştırma sonuçlarına göre, New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi akademisyenleri 47 farklı gıdayı besin yoğunluklarına göre detaylı biçimde inceledi. Yapılan bilimsel değerlendirmede barındırdığı 17 hayati besin maddesiyle 100 üzerinden 100 tam puan alan su teresi, dünyanın en sağlıklı gıdası seçilerek listenin zirvesine yerleşti. Türkiye'deki akar su kenarlarında ve sulak alanlarda kendiliğinden yetişen bu bitki, taşıdığı olağanüstü besin değerine karşın yerel mutfak kültüründe ve evlerde tüketim alanı bulamıyor.

ÇİN LAHANASI VE ISPANAĞI GERİDE BIRAKTI

Gıdaların içerdiği mikro besin ögelerine göre sıralandığı listede su teresi; 91,99 puan alan Çin lahanası ile ıspanak ve pazı gibi yüksek değerli sebzeleri geride bırakarak birinciliği elde etti.

A, C ve K vitaminleri açısından son derece zengin bir yapıya sahip olan su teresi; bünyesinde barındırdığı demir, folat, riboflavin ve biyoaktif bileşikler sayesinde vücudun günlük mikro besin ihtiyacını yüksek oranlarda karşılayan tek gıda olarak kayıtlara geçti. Yüksek antioksidan kapasitesine sahip olan şifalı bitki, hücresel hasarları engelleyerek vücutta kronik iltihap oluşumunu önlüyor. Düzenli tüketildiği takdirde kan şekerini dengeleyen bu doğal besin kaynağı, zararlı serbest radikalleri nötralize ederek kanser riskini azaltıyor ve kemik dokusunu koruyor.

SULAK ALANLARDA YETİŞİYOR AMA PAZARA GİRMİYOR

Akar su kenarlarında ve sulak alanlarda doğal olarak yetişen su teresi, Türkiye coğrafyasında son derece yaygın bir bulunurluğa sahip. Ancak mutfak kültüründe yer edinmediği için toplanmayan bu bitki, pazar tezgahlarına ve günlük beslenme rutinlerine neredeyse hiç dahil edilmiyor.