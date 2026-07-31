Bankacılık sektöründe hayata geçirilen yeni uygulama ile bazı ATM'ler üzerinden haftanın her günü ve günün her saati gram altın satışı başladı. Vatandaşların banka kartı, kredi kartı veya QR kod ile "Altın İşlemleri" menüsünden altın alabilmesine imkan tanıyan bu adım, Malatya'daki kuyumcular tarafından değerlendirildi. Kent esnafı, uygulamanın geleneksel kuyumculuk kültürünün yerini tutamayacağı ve altın alışverişini büyük ölçüde etkilemeyeceği görüşünde birleşti.

"Biz Sadece Altın Satmıyoruz, Esnaflık Yapıyoruz"

Uygulamanın kuyumcuları doğrudan sarsmayacağını belirten Muhammet Esat Oracan, “Vatandaşların kuyumcuları tercih etmesindeki temel etken sohbet ve güven ortamı olduğunu için. Henüz ATM üzerinden yapılan satışlara yoğun bir şekilde rastlamadım, biz kuyumcular sadece bir ürün satmıyoruz, aynı zamanda esnaflık kültürünü de yaşatıyoruz. İnsanların çoğunun güvendiği esnafla iletişim kurmak için dükkanlara geliyorlar. ATM seçeneği yalnızca sabit bir kuyumcusu olmayan veya acil ihtiyacı bulunan vatandaşlar tarafından tercih edilebilir.” dedi.

"Herkes Kendi İşini Yapmalı"

Uygulamanın gereksiz olduğunu ve her sektörün kendi sınırları dahilinde kalması gerektiğini savunan Ümit Çalışkan, “Bankaların kuyumculuk alanına girmesini doğru bulmuyorum. Kuyumculuk sektörünün bu durumdan az da olsa etkilenebileceğini düşünüyorum, buna rağmen gram altın satışlarında büyük bir düşüş olmadı. Güvenilirlik açısından vatandaş gözünde kuyumcunun yeri çok ayrı, bankaların kendi asli görevlerine odaklanması gerektiriyor ve böyle bir uygulamaya gerek yoktu. Herkes kendi işini yapmalı.” ifadelerinde bulundu.

"Yüz Yüze İletişim ve Esnaflık Ruhuna Zarar Veriyor"

Bankaların farklı alanlarda faaliyet göstermesini eleştiren Kubilay Kırteke, “Biz kuyumcular kredi ya da faizle para vermiyoruz, bankaların da altın satmaması gerekiyor. Yalnızca kuyumcuların çalışma saatlerine uymayan veya zamanı kısıtlı olan vatandaşlar ATM'leri tercih edebilir. ATM'lerdeki makas farkının da kuyumcu fiyatlarına göre bir tık daha yüksek olabilir. Bu tür adımların samimiyeti ve yüz yüze gelme kültürünü zayıflatıyor. İnsanlar aldığı altına dokunmayı ve evinde bir birikim olarak görmeyi seviyor, yıllardır güven üzerine kurulan kuyumculuk mesleği bu uygulamadan derin bir yara almaz.” sözleriyle uygulamanın esnaflık kültürünü etkileyemeyeceğine dikkat çekti.