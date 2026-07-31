Malatya’nın en önemli geçim kaynağı, ekonomisinin can damarı ve dünyaya açılan en büyük markası olan kuru kayısıda üreticiler maliyet krizinin eşiğinde. Aylarca emek verilerek üretilen kuru kayısıda, artan temel giderler ile tüccar alım fiyatları arasındaki uçurum üreticileri zararına satış yapmaya zorluyor. Üretici tarlada alın terinin karşılığını alamazken, pazardaki fiyat dengesizliği her geçen gün derinleşiyor.

Maliyetler Alım Fiyatını Aştı

Kuru kayısı üreticisinin karşı karşıya kaldığı tablonun vahametini rakamlarla ortaya koyan Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı, tarladaki üretim giderlerine dikkat çekti.

Girdilerin bel büktüğünü belirten Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Av. Hamza Paşahan, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

"Bugün kuru kayısı üreticiden yaklaşık 220 TL/kg seviyesinde alınırken; işçilik, gübre, ilaç, sulama, bakım ve hasat gibi temel giderler dikkate alındığında üretim maliyeti bunun çok üzerine çıkmaktadır. Üreticimiz, aylarca emek verdiği ürününü maalesef zararına satmak zorunda bırakılmaktadır."

Tarlada 220 TL, Rafta 700 TL Fiyat Makası Açılıyor!

Haberin en dikkat çeken ve üretici kadar tüketiciyi de mağdur eden boyutu ise market raflarındaki etiketler oldu. Üreticiden 220 TL bandında alınan aynı ürünün tüketiciye ulaşana kadar katlanarak artması piyasadaki adaletsizliği gözler önüne serdi.

Fiyat uçurumuna sert tepki gösteren Paşahan:

"Daha da düşündürücü olan ise, üreticiden 220 TL’ye alınan aynı ürünün market raflarında 700 TL ve üzeri fiyatlarla tüketiciye sunulmasıdır. Üretici zarar ederken, tüketici de yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu tablo, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının her geçen gün daha da açıldığını açıkça göstermektedir."

ifadelerini kullandı.

"Kayısının Ayakta Kalması Malatya'nın Ayakta Kalmasıdır"

Kayısının sadece sıradan bir tarım ürünü olmadığının altını çizen İl Başkanı Av. Hamza Paşahan, ürünün Malatya şehri için stratejik bir değer taşıdığını vurguladı. Kayısı üreticisinin desteklenmesinin kentin genel ekonomisi için hayati önem taşıdığını belirten Paşahan, kayısının binlerce ailenin geçim kaynağı ve şehrin markası olduğunu ifade etti.

TMO’ya Acil Çağrı "Kuru Kayısı Alımı Başlamalı"

Piyasada oluşan fiyat adaletsizliğinin ve dengesizliğin önüne geçilmesi için yetkili kurumlara net bir çağrıda bulunuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) piyasayı regüle etmek adına acilen müdahale etmesi gerektiği belirtildi.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı adına çağrısını yineleyen Av. Hamza Paşahan, açıklamasını şu kararlı mesajla tamamladı:

"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), piyasada oluşan fiyat dengesizliğini gidermek ve üreticiyi korumak amacıyla vakit kaybetmeden kuru kayısı alımına başlamalıdır. Üreticinin alın teri korunmalı, emeğinin karşılığını alabileceği adil bir piyasa ortamı oluşturulmalıdır. Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı olarak, üreticilerimizin haklı taleplerinin takipçisi olmaya ve bu konuyu her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Kayısı üreticimizin sesi duyulana, emeği hak ettiği değeri bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."