MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, görevde bulundukları 8 yıllık süreçte ekonomik dalgalanmalar, pandemi ve 6 Şubat depremleri gibi zorlu dönemlerden geçildiğini belirterek sahadan kopmayan bir yönetim anlayışı sergilediklerini ifade etti.

"Gücümüzü Makamdan Değil, Üyelerimizin Güveninden Alıyoruz"

Üye sayısındaki yüzde 100'lük artışın tesadüf olmadığını belirten Sadıkoğlu, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz 2018 yılında 6 bin 500 olan üye sayımızın bugün 13 bine yaklaşması, Malatya iş dünyasının ortak çatı olarak Odamıza duyduğu güvenin sonucudur. Ülkemizin geçtiği zorlu süreçlerde, pandemi ve asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin ardından üyelerimizin sesi olmak, sorunlarını ilgili makamlara taşımak en temel önceliğimiz oldu. Makamda oturan değil, sahada mücadele eden bir anlayışla çalıştık."

Deprem Sonrası İş Dünyasının Sesi Olduk

6 Şubat depremlerinin ardından binlerce işletmenin üretim alanını ve iş yerini kaybettiğini hatırlatan Sadıkoğlu, Malatya iş dünyası için yürütülen mücadeleye dikkat çekti. Süreç boyunca kredi borçlarının ertelenmesi ve yeni finansman imkanlarının sağlanması, esnaf ile tüccarın üzerindeki SGK ve vergi yüklerinin hafifletilmesi için Ankara nezdinde kararlı girişimlerde bulunulduğunu belirten Sadıkoğlu; aynı zamanda hak sahipliği ve yeni üretim alanlarının inşası hususunda da bakanlıklar düzeyindeki takiplerin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

"Güçlü İş Dünyası, Güçlü Malatya Demektir"

Kapanışta birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Sadıkoğlu, "Her yeni üyemiz, ortak akla katılan yeni bir fikir, üretime katılan yeni bir güçtür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan tüm üyelerimizin hakkını savunmaya ve şehrimizin ekonomik kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte başardık, yine birlikte başaracağız" dedi.