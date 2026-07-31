Milyonlarca araç sahibini ve gelir vergisi mükellefini yakından ilgilendiren ödeme sürecinde kritik saatlere girildi. Temmuz ayının son gününe gelinmesiyle birlikte Malatya genelinde de vergi dairelerinde ve dijital sistemlerde hareketlilik yaşanıyor. Yetkililer, mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için gün sonuna kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlatıyor.

Ödemeler Birçok Farklı Kanaldan Yapılabiliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru doğrultusunda, 2026 yılı MTV ikinci taksiti ile geçen yıla ait gelir vergisinin ikinci taksit ödeme takviminde son güne girildi. Malatya'daki vergi mükellefleri, ödemelerini Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden online olarak yapabileceği gibi, kentteki yetkili vergi dairesi vezneleri, PTT şubeleri veya anlaşmalı bankaların internet ve mobil şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirebiliyor.

Şifresiz Ödeme Kolaylığı

MTV ödemesini dijital ortamda tamamlamak isteyen vatandaşlar, Dijital Vergi Dairesi sistemine şifreye ihtiyaç duymadan sadece araç plakası ve T.C. kimlik numarası bilgileriyle giriş yaparak işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.

Son Saat Uyarısı ve Siber Dolandırıcılık Tehlikesi

Son gün dolayısıyla sistemlerde oluşabilecek yoğunlukları ve olası teknik aksaklıkları hatırlatan uzmanlar, ödemelerin son saatlere bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Öte yandan internet üzerinden işlem yapacak vatandaşların dolandırıcılık mağduriyeti yaşamamaları adına sahte web sitelerine karşı dikkatli olmaları ve sadece resmi kamu kanallarını tercih etmeleri büyük önem taşıyor.