Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı şekilde kumar oynatılmasına imkan sağlayan iş yerleri tespit edilerek mühürlendi.

Suçüstü Yapıldı, Mühür Vuruldu

Süreçle ilgili düzenlenen tutanakların ardından yasal prosedürler eksiksiz bir şekilde uygulanırken, Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden kararlılık mesajı geldi. Yapılan açıklamada, halkın huzuru ve kamu düzeni için diğer ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

"Huzur ve Düzen İçin Denetimler Sürecek"

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde kamu düzenini bozacak her türlü yasa dışı faaliyete karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Vatandaşların huzur ve güvenliğini koruma hedefiyle yürütülen kontrol ile denetimlerin, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.