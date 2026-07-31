Kent genelinde geçerli olan namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 03:43

Güneş: 05:21

Öğle: 12:40

İkindi: 16:29

Akşam: 19:45

Yatsı: 21:16

Diyanet İşleri Başkanlığı: Şans Oyunları Haramdır

Piyango, toto, loto, iddaa ve müşterek bahis gibi şans oyunlarının dini hükmüyle ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayanan tüm uygulamaların kumar kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Yapılan bilgilendirmede, bu tür oyunlarda bir tarafın kaybetmesiyle diğer tarafın haksız kazanç sağladığı vurgulandı. Hasılatın hayır kurumları veya çeşitli kuruluşlar tarafından kullanılmasının bu oyunları meşru kılmadığı ifade edilirken, bu yolla elde edilen kazançlardan hayır beklenmeden yoksullara verilmesi ve tövbe edilmesi gerektiği hatırlatıldı