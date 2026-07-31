Yetkililer, şebeke yenileme ve işletme bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler süresince vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Kesintilerin çalışmanın tamamlanma durumuna göre belirtilen saatlerden önce veya sonra sona erebileceği ifade edildi.

Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçe ve Mahalleler

Doğanşehir

Söğüt Mahallesi: Saat 11:00 - 16:00

Beğre Mahallesi: Saat 11:00 - 16:00

Kadılı Mahallesi: Saat 11:00 - 16:00

Küçüklü Mahallesi: Saat 11:00 - 16:00

Elmalı Mahallesi: Saat 11:00 - 16:00

Hudut Mahallesi: Saat 09:00 - 17:00

Battalgazi

Zafer Mahallesi: Saat 09:00 - 12:00