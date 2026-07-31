Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, Malatya ve çevresinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Bölge genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyrini korurken rüzgarın öğle saatlerine kadar kuzeyli, öğleden sonra ise güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kuvvetli Rüzgar ve Yüksek Sıcaklık Uyarısı
Sıcak havanın yanı sıra öğleden sonra etkisini artıracak olan kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkmaması önem taşıyor.
İlçelerde Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıklar
Doğanyol: Az bulutlu ve açık 41 derece
Kale: Az bulutlu ve açık, 40 derece
Pütürge: Az bulutlu ve açık, 40 derece
Yazıhan: Az bulutlu ve açık, 40 derece
Battalgazi: Az bulutlu ve açık, 39 derece
Darende: Az bulutlu ve açık, 39 derece
Malatya Merkez: Az bulutlu ve açık, 37 derece
Hekimhan: Az bulutlu ve açık, 37 derece
Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık, 37 derece
Akçadağ: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Arapgir: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Doğanşehir: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Kuluncak: Az bulutlu ve açık, 36 derece
Arguvan: Az bulutlu ve açık, 35 derece