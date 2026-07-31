Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, Malatya ve çevresinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Bölge genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyrini korurken rüzgarın öğle saatlerine kadar kuzeyli, öğleden sonra ise güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Rüzgar ve Yüksek Sıcaklık Uyarısı

Sıcak havanın yanı sıra öğleden sonra etkisini artıracak olan kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkmaması önem taşıyor.

İlçelerde Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 41 derece

Kale: Az bulutlu ve açık, 40 derece

Pütürge: Az bulutlu ve açık, 40 derece

Yazıhan: Az bulutlu ve açık, 40 derece

Battalgazi: Az bulutlu ve açık, 39 derece

Darende: Az bulutlu ve açık, 39 derece

Malatya Merkez: Az bulutlu ve açık, 37 derece

Hekimhan: Az bulutlu ve açık, 37 derece

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık, 37 derece

Akçadağ: Az bulutlu ve açık, 36 derece

Arapgir: Az bulutlu ve açık, 36 derece

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık, 36 derece

Kuluncak: Az bulutlu ve açık, 36 derece

Arguvan: Az bulutlu ve açık, 35 derece