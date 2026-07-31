Mimarlar Odası Malatya Şubesi, Sarıcıoğlu Mahallesi’nde bulunan Şire Pazarı için hazırladığı "Wedding Center" projesinin akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Projenin akıbeti hakkında bilgi veren Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

Projeyi Malatya Kent Konseyine sunduklarını söyleyen Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Fidanel,

“Bu proje ile ilgili olarak Kent Konseyinin Genel Kurulunda bir sunum gerçekleştirdik. Malatya’mızın birçok temsilcisi de o gün toplantı da projemizi incelediler. Daha sonra projeyi Büyükşehir Belediyesine havale ettik. Artık Büyükşehir Belediyesi konuyu takip ediyor ama henüz bir gelişme olmadı”