Mimarlar Odası Malatya Şubesi, Sarıcıoğlu Mahallesi’nde bulunan Şire Pazarı için hazırladığı "Wedding Center" projesinin akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Projenin akıbeti hakkında bilgi veren Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.
Projeyi Malatya Kent Konseyine sunduklarını söyleyen Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Fidanel,
“Bu proje ile ilgili olarak Kent Konseyinin Genel Kurulunda bir sunum gerçekleştirdik. Malatya’mızın birçok temsilcisi de o gün toplantı da projemizi incelediler. Daha sonra projeyi Büyükşehir Belediyesine havale ettik. Artık Büyükşehir Belediyesi konuyu takip ediyor ama henüz bir gelişme olmadı”
şeklinde konuştu.
“Bir an önce Malatya’ya kazandırılması gerekiyor”
Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunan Mimarlar Odası Şube Başkanı Fidanel,
“O bölgenin bir an önce Malatya’ya kazandırılması gerekiyor. Çünkü hem hasar noktasında hem de eski yapılarla alakalı olarak görüntü kirliliği oluşturduğundan kaynaklı bir sıkıntı var”
ifadelerine yer verdi.
“Projenin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz”
Öncelikle bölgenin rezerv alana alınması gerektiğini kaydeden Fidanel,
“Büyükşehir Belediyesinden hak sahiplerine yeni dükkanlar yapılıp teslim edilmek kaydıyla projenin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Bu bölge rezerv alan kapsamına alınırsa proje gerçekleşebilir öncelikle bu bölgenin rezerv alana alınması gerekiyor. Bunu da Büyükşehir Belediyemiz bakanlıktan talep ederek gerçekleştirebilir”
açıklamasında bulundu.