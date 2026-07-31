Malatya tarımının gelişmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Darende ilçesinde üreticilerle bir araya geldi. Akar, ziyaret kapsamında yöre üreticilerinden İsmail Özdemir’in tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Hasat Süreci ve Ürün Kalitesi Masaya Yatırıldı

Ziyaret sırasında kayısı bahçeleri, kurutma alanları ve sebze yetiştiriciliği yapılan araziler tek tek gezildi. Hasat süreci, ürün kalitesi ve geleneksel kurutma yöntemlerinin ele alındığı incelemelerde, İl Müdürü Akar ve üretici İsmail Özdemir yürütülen faaliyetler hakkında detaylı görüş alışverişinde bulundu.

"Tarımsal Üretim İçin Sahada Olmaya Devam Edeceğiz"

Üreticilerin talep ve beklentilerini birinci ağızdan dinleyen Osman Akar, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için her zaman sahada olacaklarını vurguladı. Malatya tarımını daha ileriye taşımak adına verilen desteklerin artarak süreceğini belirten Akar, tüm üreticilere bereketli, bol kazançlı ve afetsiz bir hasat sezonu temennisinde bulundu.