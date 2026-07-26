Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’nde çıkan ot yangını, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda kayısı ağacının zarar gördüğü öğrenildi.