Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 81 dolar seviyelerinde işlem gördüğü yeni günde, Malatya yerel piyasasında çeyrek altın, yarım altın, ata lira ve gram altın fiyatları yatırımcılar ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Malatya Kuyumcular Odası Verilerine Göre Güncel Altın Fiyatları
Çeyrek Altın Alış 9.870 TL - Satış 10.320 TL
Yarım Altın Alış 19.740 TL - Satış 20.640 TL
Liralık Altın Alış 39.480 TL - Satış 41.280 TL
Ata Lira Alış 40.610 TL - Satış 42.460 TL
Cumhuriyet 2.5 Altın Alış 98.700 TL - Satış 103.200 TL
24 Ayar Altın Alış 6.130 TL - Satış 6.340 TL
22 Ayar Bilezik Alış 5.610 TL - Satış 6.030 TL
14 Ayar Altın Alış 3.450 TL
Açıklanan bu rakamlar Malatya Kuyumcular Odası'nın tavsiye ettiği güncel alış ve satış fiyatlarını oluşturuyor.