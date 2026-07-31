Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 81 dolar seviyelerinde işlem gördüğü yeni günde, Malatya yerel piyasasında çeyrek altın, yarım altın, ata lira ve gram altın fiyatları yatırımcılar ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Malatya Kuyumcular Odası Verilerine Göre Güncel Altın Fiyatları

Çeyrek Altın Alış 9.870 TL - Satış 10.320 TL

Yarım Altın Alış 19.740 TL - Satış 20.640 TL

Liralık Altın Alış 39.480 TL - Satış 41.280 TL

Ata Lira Alış 40.610 TL - Satış 42.460 TL

Cumhuriyet 2.5 Altın Alış 98.700 TL - Satış 103.200 TL

24 Ayar Altın Alış 6.130 TL - Satış 6.340 TL

22 Ayar Bilezik Alış 5.610 TL - Satış 6.030 TL

14 Ayar Altın Alış 3.450 TL

Açıklanan bu rakamlar Malatya Kuyumcular Odası'nın tavsiye ettiği güncel alış ve satış fiyatlarını oluşturuyor.