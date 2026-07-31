Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi temmuz ayı son oturumunda, kentteki su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir karar kabul edildi. Meclis birleşiminde görüşülen 18’inci madde kapsamında, Karakaya Baraj Gölü üzerinde avcılık yapan balıkçıların mevsimsel şartlardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla emsal niteliğinde bir tahsis adımı atıldı.

35 Metrekarelik Barınak 5 Yıllığına Kiralandı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi ve meclis komisyonunun uygun görüşüyle meclisten geçen karara göre; Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi 822 parselde (mülga 657 parsel) yer alan taşınmaz üzerindeki balıkçı barınağı kiraya verildi.

Mülkiyeti Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve 10 Temmuz 2017 tarihinde imzalanan protokolle kullanım hakkı Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen alan; 21 metrekare kapalı ve 14 metrekare açık alan olmak üzere toplam 35 metrekarelik kullanım alanına sahip.

Yıllık 2 bin 400 TL Kira Bedeli ve TÜFE Artış Şartı

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca hayata geçirilen düzenlemeyle barınak, Karakaya Baraj Gölü üzerinde balıkçılık faaliyeti yürüten kişilerin üyesi olduğu Hasırcılar Balıkçı Kooperatifi’ne tahsis edildi.

Kira bedeli yıllık KDV hariç 2 bin 400 TL olarak belirlenirken, sözleşme süresi 5 yıl olarak açıklandı. Karar doğrultusunda kira bedelinin her yıl 12 aylık ortalama TÜFE oranında artırılacağı kaydedildi.