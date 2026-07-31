Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği kampın Malatya etabını başarıyla geride bıraktı.

TFF 3. Lig’de mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, teknik heyetin planladığı program doğrultusunda Malatya’daki son antrenmanını yaparak ilk etap çalışmalarını resmi olarak noktaladı.

Futbolculara 3 Günlük İzin Verildi

Malatya’da yürütülen yoğun idman temposunun tamamlanmasıyla birlikte teknik heyet, oyuncuların dinlenmesi amacıyla çalışma programına ara verdi. Sarı-kırmızılı futbolculara 31 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında 3 günlük izin tanındı.

İkinci Etap 3 Ağustos'ta Kızılcahamam'da

İzin sürecini tamamlayacak olan Yeşilyurtspor, sezon öncesi kampının ikinci etabı için 3 Ağustos Pazartesi günü Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yeniden bir araya gelecek. Takım, yeni sezon hazırlıklarına Kızılcahamam’da gerçekleştireceği antrenmanlarla hız kesmeden devam edecek.

Hazırlık Maçlarıyla Sezon Provası

Malatya temsilcisinin, Kızılcahamam kampında hem fiziksel hem de taktiksel yüklemelere ağırlık vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte düzenleyeceği hazırlık maçlarıyla da lig öncesi genel durumunu ve performansını test etme imkanı bulacak.

Yeni sezona tam kadro ve yüksek form grafiğiyle girmeyi amaçlayan Yeşilyurtspor, tüm çalışmalarını Kızılcahamam etabında sürdürecek.