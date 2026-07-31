Hekimhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde, tarihi Taşhan’ın yaklaşık 50 metre güneydoğusunda konumlanan Köprülü Mehmet Paşa Camii, hem mimari yapısıyla hem de barındırdığı tarihi kitabelerle bölgenin en önemli kültürel değerleri arasında yer alıyor. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından Hicri 1071 (Miladi 1661) yılında yaptırılan tarihi yapı, 1. Grup Yapı tescil derecesiyle koruma altında bulunuyor. Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan cami; tek minaresi, beş küçük kubbeyle örtülü revaklı son cemaat yeri ve dört mermer sütun üzerine oturan sivri kemerleriyle dikkat çekiyor.

Kitabelerinde Anlamlı Dualar ve Onarım İzleri

Caminin asıl mekânına giriş kapısı üzerinde yer alan talik hatla yazılmış tarihi kitabede, Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın camide gerçekleştirdiği tamirata vurgu yapılırken, "Allah sizlere iyilikte bulunsun. Allah dilediğine kolaylık sağlar" dualarına yer veriliyor. Abdest musluklarının bulunduğu duvarda yer alan H. 1230 (M. 1815) tarihli ikinci kitabe ise yapının asırlar boyunca geçirdiği onarımları ve gördüğü değeri belgeliyor.

Sade İç Mimarisi ve Geleceğe Taşınan Miras

Görkemli dış yapısına karşın iç mekânında sade bir mimarinin tercih edildiği camide, giriş kapısının tam karşısında yer alan mihrap sadeliğiyle ön plana çıkıyor. Büyük kubbesi sekizgen kasnak üzerine oturan ve iki yana doğru beşik tonozla genişletilen ana mekân, ziyaretçilerine ferah bir ibadet ortamı sunuyor.

11 Kasım 1977 tarihinde resmi olarak tescillenen Köprülü Mehmet Paşa Camii, Koruma Kurulu kararları doğrultusunda Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla özgün yapısı korunarak geleceğe taşındı. İlçe merkezindeki konumuyla Hekimhan’ın simge yapıları arasında bulunan eser, hem ibadete açık olması hem de köklü tarihi dokusuyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.