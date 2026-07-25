6 Şubat felaketinin ardından sosyal ve ekonomik hayata yeniden tutunma mücadelesi veren Malatya, tarihi ve kültürel bir buluşmaya imza atıyor. Malatya Antikacı ve Pazarcılar Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen “Geçmişten Işığı Malatya’da Parlıyor” isimli antika sergisi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin antika alanındaki tek sivil toplum kuruluşu imzasını taşıyan sergi, ilk günden itibaren kent sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Bölgenin Antikacıları Malatya'da Buluştu

Geniş bir yelpazede yüzlerce nostaljik eserin görücüye çıktığı sergide; asırlık gramofonlardan antika saatlere, işlemeli bakırlardan gümüş takılara, nostaljik oyuncaklardan eşsiz koleksiyon parçalarına kadar pek çok eser sergileniyor. Etkinlik, sadece Malatyalı antikacıları değil; bölge illerini de bir araya getirdi. Samsun, Tokat, Amasya, Sivas, Elazığ ve Şanlıurfa gibi birçok şehirden kente gelen koleksiyonerler, stant açarak tarihi parçalarını Malatyalıların beğenisine sundu.

"Bizim Amacımız Malatya'ya Değer Katmak"

Derneğin yaklaşık bir yıldır Malatya’da aktif faaliyet yürüttüğünü belirten Dernek Başkanı Bayram Çavaş, etkinliğin ticari bir organizasyondan ziyade kentin tanıtımına ve moral değerlerine katkı sunma amacı taşıdığını söyledi. Antikanın geçmişin izlerini taşıyan canlı bir miras olduğunu ifade eden Çavaş, "Biz Doğu Anadolu'da bu işi dernek çatısı altında yapan tek sivil toplum kuruluşuyuz. Deprem sonrasında şehrimiz çok zor günlerden geçti. Biz de taşın altına elimizi koyarak Malatya’mızın toparlanmasına, esnafımızın canlanmasına katkı sunmak istedik. Kim bu memleket için bir taş üstüne taş koyuyorsa biz sonuna kadar arkasındayız." diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

"Her Eşyanın Bir Hikâyesi, Bir Ruhu Var"

Antika merakının kendisinde çocukluk yıllarında bir tutku olarak başladığını kaydeden Çavaş, "Burada gördüğümüz eski bir saat, gramofon ya da masum bir çocuk oyuncağı... Bunlar sadece ahşap veya metal parçası değil; yıllar öncesinin anılarını, yaşanmışlıklarını taşıyor. Belki de onlarca yıl önce bir çocuğun gülüşü gizli o oyuncakta. Biz her Malatyalının evinde geçmişinden, köklerinden bir parça barındırmasını arzu ediyoruz." İfadeleri ile sergideki ürünlerin maddi değerinden çok manevi derinliğine dikkat çekti.

Ziyaret Etmek İçin Son Şans!

Tarih meraklılarına ve nostalji tutkunlarına kapılarını açan sergi, bugün ve yarın boyunca saat 10.00’dan itibaren Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.