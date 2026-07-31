Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulunarak, Malatya’da yaşanan konut, altyapı ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Özellikle deprem sonrası yeni yaşam alanı olan İkizce bölgesindeki eksikliklere vurgu yapan Kılıç, yetkililere çağrıda bulundu.

"İkizce Üçüncü İlçe Olmaya Aday Ama Altyapısı Yok"

Malatya'nın sorunlarının saymakla bitmeyeceğini ifade eden Burhan Kılıç, deprem konutlarının yükseldiği İkizce bölgesine özel bir parantez açtı. Bölgede konutların teslim edilmesine rağmen temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Şu an Malatya'mızın saymakla bitmez sorunları var. Özellikle altyapı sorunu, konut sorunu, iş yeri sorunu... İkizce bölgesini size söyleyeyim; İkizce bölgesinde konut yapıldı ama altyapı sorunu var, suları kesik, sosyal donatıları oturmamış, hastanesi yok, marketi yok. En önemlisi bir karakolu yok. Bunların bir an önce orada giderilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü neden? İkizce, üçüncü ilçe olmaya aday bir yer olduğu için (yaklaşık 150 bin insanın yaşayacağı bir yer), şehrin uzak bölgesinde kaldığı için kesinlikle İkizce'ye önem verilmesi lazım. Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için kritik uyarı: "Sorun sadece konut değil" İçeriği Görüntüle

"Sadece Konut Vermekle İnsanları Rahatlatamazsınız"

Vatandaşların bölgede ciddi mağduriyetler yaşadığını ve güvenlik zafiyeti olduğunu dile getiren Kılıç,

Oradaki vatandaşlarımız çok muzdarip. Sadece konutları teslim etmekle insanları rahatlatamazsınız. İnsanlara marketi, sosyal donatıları, özellikle hastanesi, sağlık ocağı, karakolu... Karakol çok önemli, güvenlik sorunu var orada. Bir an önce bunların orada yapılması gerektiğini defalarca söyledik. Vali Bey'e de söyledik, Belediye Başkanına da söyledik. İnşallah bizim bu söylediklerimizi dikkate alırlar

dedi.

Samanköy Örneği: "Asayiş ve Güvenlik İçin Karakol Şart"

Konteyner kentlerde yaşanan asayiş olaylarını hatırlatan ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğine Samanköy örneği üzerinden dikkat çeken Kılıç,

Samanköy en sıkıntılı olan bir konteyner kenti. Orada görüyoruz zaman zaman işte birbirleriyle komşuların dövüştüğünü, sıkıntılar yaşadığını, sorunlar olduğunu ve baş edemediklerini, Emniyetin de baş edemediklerini gördük. Bunu bir an önce insanların rahatı ve refahı için karakolun şart olduğunu her zaman söyledik yani

ifadelerini kullandı.

"TOKİ Yönetimi ve Müteahhitler Sorumlu, Sayın Valimiz El Atmalı"

Bahçebaşı, Çamurlu ve Orduzu bölgelerindeki yeni TOKİ konutlarında da benzer altyapı ve teslimat sorunlarının yaşandığını vurgulayan İl Başkanı Kılıç,

Oralarda biliyoruz, Bahçebaşı'nı, Orduzu tarafını, diğer tarafların da altyapısının eksik olduklarını, konutların teslim edilmediğini ve teslim edilen konutların da sorunlu olduğunu, suyun akmadığını, TOKİ yönetiminin bazı şeyleri eksik bıraktığını biz zaman zaman vatandaşlarımızdan duyuyoruz. Ve üzülüyoruz bu duruma. Bir an önce bu yapanların da, müteahhidin de sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Sorumludur. Vali Bey'in de bu konuya el atmasını istiyoruz

şeklinde konuştu.